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«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая

06 апреля 2018 10:57
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Новости Беларуси. Китай сыграл решающую роль в укреплении обороноспособности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил Президент на встрече с министром обороны этой страны.

Профильное ведомство Вэй Фэнхэ возглавил в 2018 году.

Сегодня во Дворце Независимости говорили о перспективах в совместной работе двух стран. Александр Лукашенко поблагодарил за ту неоценимую экономическую поддержку, которую Китай оказывает Беларуси. Создано современное космическое подразделение и центр управления полетами, на орбиту отправлен самый современный спутник. Также Китай помог создать ракетное вооружение для белорусской армии.

«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прежде всего хочу поздравить вас с успешным завершением всех политических кампаний и баталий Китайской Народной Республики и констатацией факта стабильности в политическом и социальном отношении Китайской Народной Республики.

Несмотря на то, что я уже поздравил председателя Си Цзиньпина с избранием на этот высокий пост, с высочайшим доверием со стороны компартии, со стороны китайского общества, тем не менее, я хотел бы еще раз попросить вас передать ему с глазу на глаз мои самые добрые поздравления и пожелания.

Я хочу поблагодарить в вашем лице руководство Китайской Народной Республики за ту неоценимую экономическую, финансовую поддержку, которую вы оказываете Беларуси. Особая благодарность вам за то военно-техническое сотрудничество, которое сложилось между нашими странами. В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения и отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полетами спутника. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии. На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии. Мы в долгу не останемся.

Вы нам подставили плечо в самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси – мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья.

«Вы внесли огромный вклад в укрепление двусторонней дружбы» – Вэй Фэнхэ на встрече с Александром Лукашенко

«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая-4

«Вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Александр Лукашенко – министру обороны Китая-6

# Беларусь-Китай # Александр Лукашенко # Фотофакт

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