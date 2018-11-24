Наталья Кочанова о назначении нового мэра Минска: «Это никакая не чрезвычайная ситуация»

Новости Беларуси. 24 ноября в Мингорисполкоме состоялась встреча нового мэра Анатолия Сивака с главой Администрации Президента и экс-руководителем Минска. Они обсудили поставленные Александром Лукашенко задачи по развитию столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Это никакая не чрезвычайная ситуация. Город Минск достиг очень высокого уровня в развитии по наведению порядка, благоустройству, по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития. Здесь самая высокая заработная плата, сконцентрировано большое количество трудовых ресурсов. Планка достаточно высокая. Сейчас надо продолжить работу, которая была проведена. И, конечно, придать новый импульс в развитии города.