Президент Беларуси сделал ряд кадровых назначений 25 июня

Новости Беларуси. На продвижение белорусского экспорта ориентировал 25 июня дипломатов Александр Лукашенко во время кадрового дня. Такие возможности есть во многих государствах. Впрочем, работы хватит и управленцам в регионах. Изменился состав руководителей в некоторых областных и районных исполнительных комитетах, а также в некоторых министерствах.

Одним из итогов кадрового четверга стало пополнение министерского корпуса. Некоторое время было вакантно место руководителя в Минприроды. На должность главы ведомства президент назначил Андрея Ковхуто. Это карьерный взлет для него с должности директора научно-производственного центра по геологии.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Для Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, конечно, остается одним из главных и приоритетных направлений — охрана окружающей среды, наведение порядка на земле, а также и экономические механизмы, которые должны заработать для того, чтобы укрепить экономику нашей страны. Мы видим это в более рациональном и комплексном использовании природных ресурсов, включая и минерально-сырьевые. Также немаловажным для Министерства является и оказание услуг как для инвесторов в пределах Беларуси, так и выполнение геологических услуг за пределами Республики Беларусь.

Впрочем, экономика должна стать определяющей и для белорусского МИДа. Об этом шла речь при назначении новых послов. Все они — опытные дипломаты. И так совпало, что почти все имели отношение к военной службе. Это дисциплинирует и, добавляет министр иностранных дел, только в плюс кандидатам. Впрочем, как и опыт работы в реальном секторе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня Министерство иностранных дел способно решать задачи, которые стоят перед страной. Но главная задача, вы это прекрасно понимаете, мы не играем ни в какую геополитику – для нас, чтобы была нормальная страна, тихая, спокойная, удобная для жизни людей. Для этого должна развиваться экономика. Экономика – это произвел и продал. Поэтому экспорт для нас – наиважнейшая задача. Да, вы будете представлять страну, на приемы ходить, встречаться, переговоры вести, но должен быть эффект – экономический. Мы должны экспорт свой увеличивать даже в этот непростой период. И во всех государствах, даже в Армении, для этого соответствующие условия существуют. И на Кубе в том числе. Посмотреть надо внимательно процессы, которые сегодня происходят, особенно на Кубе в связи с нормализацией отношений с США. У вас (прим. Александру Александрову) очень ответственный момент: вы должны для нашей страны определить ту нишу, в которой мы можем действовать и развивать отношения с Кубой. И не надо стараться десяток или два десятка направлений охватить нашего сотрудничества охватывать. Пусть это будет пять-семь, но реальных. Это касается любого государства.

Представлять интересы страны в Армении будет Игорь Назарук. Глава дипмиссии в Азербайджане отныне — Геннадий Ахрамович.

Послом в Республике Куба назначен Александр Александров.

Валерий Курдюков возглавит белорусское посольство в Чехии.

Александр Лукашенко согласовал назначение Аллы Федоровой генконсулом Беларуси в польском Белостоке.

Валерий Курдюков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Чешской республике:

Чешская республика входит в число наших, если не основных, то важных торгово-экономических партнеров. Мы должны использовать этот потенциал как высокотехнологичного государства в процессе модернизации нашей белорусской экономики, то есть это кредитно-инвестиционное сотрудничество, кооперация в области машиностроения.

Кадровые изменения затронули и белорусские регионы. Помощником президента по Гомельской области назначен Александр Турчин. Аналогичную работу на Гродненщине будет выполнять Сергей Ровнейко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы — люди на переднем краю фронта. Вы организовываете, вы отвечаете. Здесь вам придется сместить немного акцент деятельности. Помощник — это не помощник губернатора или заместителя. Это глаза и уши президента там, и непосредственно ваша ответственность — это кадры. С главой администрации вы отвечаете за это. Но вы первым ставите подпись, вы инспекторы по кадрам. Акцент в выборную кампанию будет смещен на то, что вам придется работать в увязке с губернатором. Здесь уже, наверное, меньше наблюдать надо, хотя и это я не исключаю, насколько соответствует процесс тем установкам, которые сегодня мною даны, и нашим законом. Вы должны это жестко контролировать. Но организовывать выборы, работать на конечный результат вы должны теснейшим образом с губернатором.

Сергей Ровнейко, помощник президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области:

Главой государства поставлена основная задача — четкая, ритмичная работа всего хозяйственного комплекса в области и получение результата, эффекта, то есть повышение рентабельности, благосостояния жителей конкретного региона и страны в целом. На сегодняшний день, естественно, это горячая пора заготовки кормов и постепенное вхождение без сбоев, без раскачки в уборочную кампанию.

Изменился состав руководителей в областных исполкомах. Так, глава государства дал согласие на назначение заместителей губернаторов в Брестском, Витебском и Могилевском регионах. Новые люди пришли и в районы — в Пружаны, Лунинец и Городок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы попадаете в самое пекло, вы приходите в районы и на ответственные должности в этот трудный период. Вам будет не легче, особенно председателям райисполкомов. Поэтому я вас убедительно прошу — побыстрее входите в курс дела, разберитесь с кадрами: с кем вы будете работать, с кем не будете. Не забывайте, что любому человеку надо дать шанс. Знаю, что непросто сейчас. Объясните своим людям, что до выборов мы не хотели бы заниматься каким-то популизмом. Давайте переживем спокойно эти выборы, посмотрим, на что мы способны и обязательно госслужащих мы должны поддержать, но обязательно надо оптимизироваться. Я думаю, со многими из вас мы еще встретимся в это горячее время. В Гродненской, Гомельской областях буквально через две-три недели уборка начнется. Вот это самое главное — надо хорошо убрать, заготовить, дисциплина, чтобы люди работали и получали зарплату — вот вся наша предвыборная кампания.