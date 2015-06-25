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Качество и доступность услуг обсудили на заседании Минского облисполкома 25 июня

25 июня 2015 13:50
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Новости Беларуси. Качество и доступность услуг обсудили на заседании облисполкома. Ситуация в сфере образования, культуры, спорта и туризма в Минской области удовлетворительная. Это показал проведенный в области мониторинг. В опросе приняли участие почти 25 тысяч жителей центрального региона. Им предложили ответить на анонимную анкету из восьми вопросов.

Менее устраивает респондентов качество услуг в сфере здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Между тем, сегодня в регионе делают ставку на расширение перечня услуг, которые выходят за пределы государственных гарантий. Понимаются услуги, оказываемые на платной основе. Так, наибольший дополнительный доход — в сфер образования и здравоохранения. На обе сферы приходится почти 600 миллиардов рублей. Как один из положительных примеров внебюджетной деятельности — школьные бизнес-кампании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Местная власть

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