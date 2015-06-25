Верительные грамоты Александру Лукашенко во Дворце Независимости вручили 11 послов

Новости Беларуси. Беларусь готова развивать сотрудничество с государствами всего земного шара. Об этом Александр Лукашенко говорил на встрече с новыми лицами иностранного дипкорпуса.

11 послов 25 июня во Дворце Независимости вручили верительные грамоты президенту Беларуси.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Это одна из самых строгих процедур диппротокола. Верительная грамота, по сути, письмо от руководителя другого государства с просьбой верить предъявителю. Отсюда и пошло название документа.

Одиннадцать иностранных гостей утром собрались в холле Дворца Независимости. До церемонии еще есть время, которое можно использовать, чтобы познакомиться, поделиться первыми впечатлениями и планами. Беларусь со многими странами объединяют масштабные проекты. Их реализация может служить индикатором развития взаимоотношений государств. Например, в Туркменистане это Гарлыкский горно-обогатительный комбинат.

Назаркулы Шакулыев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь:

Скоро, 1 сентября, будет первая продукция выпускаться на горно-обогатительном комбинате. Поэтому отношения Беларуси с Туркменистаном очень хорошие, дружественные. И впредь тоже будем поднимать на новый уровень эти отношения.

Процедура вручения грамот отточена до мелочей. Новые лица иностранного дипкорпуса официально вступили в должность всего за десять минут.

Аргентина, Бельгия, Бенин, Бразилия, Дания, Иордания, Ирландия, Кувейт, Туркменистан, Уругвай и Швеция — география контактов охватывает три континента.

Александр Лукашенко всех поздравил с началом дипломатической миссии и отметил, что Беларусь готова к наращиванию сотрудничества со всеми государствами земного шара.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша встреча проходит в преддверии национального праздника – Дня независимости Республики Беларусь. Память о героическом подвиге народа обязывает нас не забывать уроки истории, бережно относиться к наследию предыдущих поколений, проводить миролюбивую политику и постоянно заботиться о безопасности и устойчивом развитии нашего молодого суверенного государства. Вы приступаете к работе в очень важный и динамичный период времени, когда Беларусь выходит на новый уровень интеграционных процессов. Создание Евразийского экономического союза существенно расширяет диапазон торгово-экономического сотрудничества с нашей страной, повышает ее инвестиционную привлекательность. Беларусь готова к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с государствами из различных уголков земного шара.

Туркменистан — стратегический партнер нашей страны. Тесные связи поддерживаются ежегодными визитами на высшем уровне. Развитие сотрудничества с Евросоюзом — тоже один из важнейших векторов внешней политики Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Бельгией, придании двусторонним связям системности и последовательности.

Мы видим возможности для наращивания взаимодействия в различных сферах с Данией, прежде всего, на экономическом направлении. И препятствий для этого у нас нет.

У торгово-экономических связей с Ближним Востоком и Африкой тоже большое будущее. Упор — на инвестиции в Беларусь и экспорт калийных удобрений и техники.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы приглашаем кувейтские инвестиционные фонды к реализации проектов на территории Беларуси. Существенный незадействованный потенциал имеется для наращивания взаимовыгодных отношений с Иорданией. Сторонам необходимо как можно скорее возобновить работу совместной белорусско-иорданской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству. В качестве перспективного партнера мы видим Республику Бенин. Мы готовы экспортировать свою продукцию, в том числе калийные удобрения, автотракторную и другую технику для нужд сельского хозяйства и других отраслей вашего государства.

После официальной церемонии — короткое неформальное общение. Президент поговорил с каждым из новых послов. Латинскую Америку сегодня называют одним из центров роста мировой экономики. Сразу три страны представляли сегодня этот регион. С послом Бразилии получился очень непринужденный диалог. Особенно живо гость, как истинный бразилец, среагировал на футбольную тему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Знаете, у нас никогда не было проблем ни с одним государством. Если государство хочет сотрудничать, у нас очень ясные приоритеты, критерии, приходите, будем сотрудничать честно, ответственно. Формула одна — если мы с вами не договоримся, мы железно выполним свои обязательства.

Слова приветствия — и послу Швеции. Беларусь в свое время использовала и внедрила экономические и социальные наработки именно этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы многое реализовали. То, что нам было приемлемо у вас. Особенно в социальной сфере, в экономике. Проживая в одном регионе, ненормально, если мы смотрим с вами косо друг на друга. Какие у вас могут быть проблемы? Мы живем в одном регионе.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:

Мы интересуемся тем, что происходит в регионе, мы очень ценим вашу роль в конфликте в регионе. Надеюсь, мы сможем вместе работать над этим.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Да, мы не просто будем работать — мы многое с вами сделаем. И не только в развитии хоккея.