МИД: Беларусь готова участвовать в поиске путей урегулирования ситуации в Украине в любых необходимых форматах

Новости Украины. На Донбассе нарастает напряжение. В селе Саханка Донецкой области в результате обстрела погиб мирный житель. Ещё один человек получил серьёзные ранения. Под удар попали также посёлок Спартак и район Донецкого аэропорта. Несколько снарядов упали около железнодорожного вокзала. Всего было зафиксировано почти полторы сотни взрывов.

Наблюдатели ОБСЕ сообщили о том, что число погибших и раненых растёт с каждым днём. По последним данным ООН, жертвами военного конфликта на юго-востоке Украины стали около 6,5 тысяч человек. Около 16 тысяч ранены. Многие числятся пропавшими без вести. Более того, в последнем отчете миссии сообщается, что наблюдатели не смогли попасть на площадку размещения боевой техники.

Беларусь готова участвовать в поиске путей урегулирования ситуации в Украине в любых необходимых форматах. Об этом сегодня, 25 июня, заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Министерство иностранных дел позитивно оценивает сам факт продолжения переговоров в формате трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп по Украине. Надеемся на то, что эти переговоры будут способствовать комплексной реализации минских договоренностей.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что белорусская сторона поддерживает тесный контакт со спецпредставителями трехсторонней группы.

Дата очередного заседания пока не называется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.