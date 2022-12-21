«Право на голос у Беларуси есть». Алёна Дзиодзина о белорусско-российских отношениях

Алена Дзиодзина, психолог:

Свобода представляет собой парадокс. И размышляя о том, чем уникален феномен, неизбежно приходишь к тому, что она может быть лишь в контексте. И не бывает ее вне его. Ведь человек не живет в пустоте. И сколь ни была бы суверенна его страна, она неминуемо включена в межгосударственные отношения, где мы и другие страны взаимно влияем. Не бывает иначе. Никак. Принципиальный момент в самом качестве этих контактов: страна существует в них как субъект или становится «политической функцией». В рамках нашего с кем-то сотрудничества свобода раскрывает себя как возможность. Объединяясь между собой, страны помогают друг другу стать способным на большее. И напротив: если уходит фундаментальный баланс взаимовыгодных интересов, страна теряет свою независимость. Там решения продиктованы не контекстом потребностей своего народа, а принимаются лишь в чужих интересах. Пусть и с явным ущербом себе.

Так, желая «наказать» белорусов, европейские страны прекратили с нами сотрудничать. И пусть изначально было понятно – станет им хуже самим. Но в контексте их отношений с другим «коллективным» Западом поступать иначе они не вольны. Освобождение от взаимовыгодных отношений с нами не сделало европейцев свободнее и надломило их независимость. Суверенитет страны не в свободе от связей с другими, а в новых возможностях для развития. Пусть и в связке с другими. Здесь существенна суверенность построенных личных границ. По всем существующим признакам мы развиваем союзные отношения на балансе. С учетом своих и интересов друг друга Беларусь пребывает в них как субъект и отдельная личность. В этом как раз принципиальная разница, что при связях с Россией у нас обозначен контур четких границ. Его определили в формате обговоренных союзных программ:«Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ», – говорит Президент о принципиальных основах сотрудничества.