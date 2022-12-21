«Право на голос у Беларуси есть». Алёна Дзиодзина о белорусско-российских отношениях
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Свобода представляет собой парадокс. И размышляя о том, чем уникален феномен, неизбежно приходишь к тому, что она может быть лишь в контексте. И не бывает ее вне его. Ведь человек не живет в пустоте. И сколь ни была бы суверенна его страна, она неминуемо включена в межгосударственные отношения, где мы и другие страны взаимно влияем. Не бывает иначе. Никак. Принципиальный момент в самом качестве этих контактов: страна существует в них как субъект или становится «политической функцией». В рамках нашего с кем-то сотрудничества свобода раскрывает себя как возможность. Объединяясь между собой, страны помогают друг другу стать способным на большее. И напротив: если уходит фундаментальный баланс взаимовыгодных интересов, страна теряет свою независимость. Там решения продиктованы не контекстом потребностей своего народа, а принимаются лишь в чужих интересах. Пусть и с явным ущербом себе.
Так, желая «наказать» белорусов, европейские страны прекратили с нами сотрудничать. И пусть изначально было понятно – станет им хуже самим. Но в контексте их отношений с другим «коллективным» Западом поступать иначе они не вольны. Освобождение от взаимовыгодных отношений с нами не сделало европейцев свободнее и надломило их независимость. Суверенитет страны не в свободе от связей с другими, а в новых возможностях для развития. Пусть и в связке с другими. Здесь существенна суверенность построенных личных границ. По всем существующим признакам мы развиваем союзные отношения на балансе. С учетом своих и интересов друг друга Беларусь пребывает в них как субъект и отдельная личность. В этом как раз принципиальная разница, что при связях с Россией у нас обозначен контур четких границ. Его определили в формате обговоренных союзных программ:«Мы единожды отрубили и договорились, как будем действовать, подписав эти 28 программ», – говорит Президент о принципиальных основах сотрудничества.
Алена Дзиодзина:
В рамках этих программ наша страна развивает возможности, в этом процессе раскрывает себя свобода, несмотря на гнет неудобных посторонних условий. В этом смысле переговоры нашего Президента с Владимиром Путиным стали событием важным. Поскольку в рамках взаимополезного сотрудничества дополнительно проявились вопросы. Для процесса развития это нормально. Решая их, лидеры государств вновь очертили контур суверенных границ. В этот раз суверенных от санкций: «Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы все же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы», – подчеркнул Александр Лукашенко.
Ведь развитие наших торгово-экономических связей расширит границы общих возможностей в условиях «коллективного» давления. Так, обоюдно соблюдая баланс интересов, вместе мы станем свободнее. В то время как часть «независимых» стран ЕС существуют в отношениях с Западом как объект. Нет в них пространства для личного голоса, как не бывает баланса при сдавленных интересах. В контексте наших отношений с Россией право на голос у Беларуси есть. Фундаментальный момент – оно у нас обоюдное.
Подписывайтесь на нас в Telegram!