ЦИК: по состоянию на 14:00 явка по стране в целом составила 55,47%

Новости Беларуси. По состоянию на 14:00 на парламентских выборах в Беларуси явка составила 55,47%.

Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, лидером по явке является Могилевская область – 62,25%. Было отмечено, что по всем округам в этом регионе выборы состоялись.

В Витебской области на избирательные участки пришли 61,12% избирателей. В Гомельской проголосовали 60,09%.

Вадим Ипатов:

Выборы во всех округах Гомельской области также состоялись.

В Минской области явка составила 56,65%, в Гродненской – 56,27%, в Брестской – 52,09%. В Минске проголосовали 44,57% избирателей.