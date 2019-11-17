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ЦИК: по состоянию на 14:00 явка по стране в целом составила 55,47%

17 ноября 2019 13:19
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Новости Беларуси. По состоянию на 14:00 на парламентских выборах в Беларуси явка составила 55,47%.  

Как сообщает БЕЛТА, ссылаясь на заместителя председателя ЦИК Вадима Ипатова, лидером по явке является Могилевская область – 62,25%. Было отмечено, что по всем округам в этом регионе выборы состоялись.  

В Витебской области на избирательные участки пришли 61,12% избирателей. В Гомельской проголосовали 60,09%.  

Вадим Ипатов: 
Выборы во всех округах Гомельской области также состоялись.  

В Минской области явка составила 56,65%, в Гродненской – 56,27%, в Брестской – 52,09%. В Минске проголосовали 44,57% избирателей.    

# Выборы-2019 # Вадим Ипатов

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