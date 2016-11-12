Глава государства о белорусской деревне: «В будущем люди будут жить только в агрогородках»

Новости Беларуси. Будущее белорусской деревни – эта тема стала 12 ноября главной во время обсуждения перспектив малых населенных пунктов Оршанского и Шкловского районов с участием Александра Лукашенко.

Президент потребовал поднять развитие села в стране на новый уровень.

Подчеркнув, что данная тема значительно шире, чем перспективы сельхозпроизводства и территорий в отдельно взятых населённых пунктах соответствующих районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он расположен на живописном левом берегу реки Днепр, а его история насчитывает почти 1000 лет. С давних времен этот населенный пункт – один из наиболее древних центров художественного керамического ремесла.

Городской поселок Копысь достаточно большой по деревенским меркам: населения – почти 1000 человек.

И эта цифра последнее время практически не изменяется. А это значит, что молодежь не уезжает из родного поселка.

Екатерина Вацуро, председатель Копысского поселкового Совета депутатов Оршанского района:

Молодежь уже остается проживать на территории поселка. В связи с тем, что открыты и работают новые предприятия, все объекты соцкультбыта. То есть в поселке созданы все условия для нормального проживания.

Цех по производству твердых сыров Оршанского молочного комбината, комбинат строительных материалов, лесничество, мини-пекарня и все необходимые социальные объекты – школа, детсад, амбулатория, дом культуры, библиотека. А еще Центр народного творчества и ремесел: славится умельцами регион. Только в этой мастерской работает 11 человек.

Неудивительно, что свою рабочую поездку Президент начал именно здесь, в гончарных мастерских. Народные промыслы надо возрождать, но заработок – тоже приоритет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Через два года вы должный выйти на самоокупаемость, что бы вы здесь не производили – вот я о чем. Тогда вы подумаете, эти вот столы – они у вас так постоянно стоят, или вы к моему приезду сделали. Они у вас так стоять не будут: вы повесите все эти образцы на стену, а здесь поставите какое-то производство. У вас же шикарный цех!

Инфраструктура хорошая. Кстати, как раз рентабельные предприятия, которые обеспечивают рабочие места, в основе агрогородков. Среди главных соцстандартов – рабочие места, развитие системы школьного и дошкольного образования, водопровод, свет, газификация.

О том, что именно за такими развитыми агрогородками будущее, Александр Лукашенко говорил не раз. И вот – снова разговор.

Александр Лукашенко:

В свое время мы начали модернизацию нашего сельского хозяйства. Прошли определенный путь. Мы начинали из ничего фактически, более того, приходилось перестраивать то, что имели. Вот на этом пути, как говорят в народе, мы шишки набивали, как котята «тыкались» в разные стенки. И получили определенный опыт развития не сельскохозяйственного производства, а в целом – села. Сельхозпроизводство – составная часть этой модернизации. И то, что мы сделали за это время, позволило нам сохранить село.

И на этом этапе сегодня нам надо посмотреть в будущее, вот главная задача. Каким будет село завтра?

А поскольку село – это люди, те места, где они живут, и производства, я поручил, чтобы комплексно были подготовлены предложения в этой части Беларуси.

Почему в этой? Самое главное, что мы берем средние, и можно даже сказать «ниже среднего» производства. Потому что если бы мы взяли лучшие, и начали смотреть через них в будущее, мы были бы подвергнуты критике теми руководителями, специалистами и крестьянами, которые живут в худших хозяйствах. Которые живут в средних или совсем убыточных хозяйствах.

Сказали бы опять: «Ну ясно: взяли лучшие, богатые. Им помогают, их поднимают. А вы вот возьмите эти и покажите, каким будет завтра село».

Развивать нужно и агрогородки, и бывшие центры присоединенных хозяйств. А, к примеру, в так называемые неперспективные деревни вложиться могут белорусские бизнесмены.

Александр Лукашенко:

Нам надо создать хотя бы одно хозяйство будущего. На уровне Президента будем этим заниматься. Элементы мы уже знаем: как это создавать, не превращая деревню в город.

Деревня должна остаться деревней.

Агрогородок, вы внесли в предложение, это святое. Это приличное село. Что там греха таить, мы не скрываем, и я тоже: в будущем люди будут жить только в агрогородках.

В этих так называемых «неперспективных» деревнях (плохое слово, но, тем не менее). Туда уже с детьми молодежь не поедет. Но, знаете, тащить никого не будем. Но бросить эти деревеньки мы не можем.

Витебский губернатор рассказывает: в Копысе развивать планируют как социальную, так и производственную инфраструктуру. Уплотнение жилого фонда, реконструкция улично-дорожной сети, благоустройство набережной, строительство школьного стадиона.

Николай Шерстнев, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Необходимо создать комфортные условия для проживания в Копысе. Сферу услуг осовременить именно с учетом уклона в туризм, потому что есть очень серьезное историческое наследие.

Генплан Копыся проработан детально. Над проектом работали специалисты-архитекторы. В итоге поселок приобретет статус культурно-делового центра.

И на такой сценарий ровняться будут все агрогородки.

Наталья Косабуко, директор УП «Институт «Витебскгражданпроект»:

Благоустройство набережной – это, прежде всего, культурно-технические работы берега, откоса. Создание, организация спусков к воде путем устройства деревянных лестниц. Небольших деревянных причалов, где лодочку можно оставить, а может быть, в будущем, и катамаранчик поставить какой-то.

Александр Лукашенко:

Значит, давайте договариваемся так, Наталья Васильевна. Вы отвечаете полностью за этот проект. Кого Вы подберете себя в помощники – это Ваше дело. Вы передо мной будете отвечать, не они. Они у Вас на подряде.

Вся власть с сегодняшнего дня у Вас на подряде.

В силу возможностей и мы будем помогать. Надо посмотреть по бюджету, что мы можем, вплоть до резервного фонда, чтобы, не затягивая, мы могли нормально работать. Мне нравится Ваш подход: вы выполнили то, что я просил. Надо делать так, чтобы деревня осталась деревней, поселок – поселком.

К 1 июня Копысь должна иметь тот вид по инфраструктуре, как Вы вычертили.

Где-то переулки, съезды, дороги и прочее, пусть они будут не забетонированы и не заасфальтированы. Но они должны быть, как минимум, отгрейдированы, а кое-где и подсыпаны.

Сегодня в Беларуси построено более 1500 агрогородков, а на развитие села за время реализации двух соответствующих программ направлено более 50 миллиардов долларов.

Страна вкладывает средства в сельское хозяйство, потому что для села важны земля и люди. Могилевская область пошла дальше: сегодня здесь предлагают создать комплексную интегрированную структуру. В основе три населенных пункта.

Холдинг будет экспортоориентированный. Перспективной специализацией станет молочно-мясное скотоводство.

И благодаря созданным условиям, производство молока вырасти должно почти в 2,5 раза.

А вот выручки планируется получить около 37 миллионов долларов.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

В случае объединения этих хозяйств оно рассматривается как сельскохозяйственное производственное интеграционное объединение. Первое, что мы бы хотели: Большие Словени. Здесь есть недостроенный в силу определенных обстоятельств молочно-товарный комплекс.

Такое объединение, несомненно, возможно. Правда, главный вопрос – эффективность. Просчитать нужно трудовые ресурсы, инвестиции, сроки окупаемости, рынки сбыта продукции.

Александр Лукашенко:

Мы должны подключить сюда инвесторов. Пусть это будет частник, не частник, но он должен реализовать замысел. Он должен реализовать идею сельхозпредприятия, холдинга будущего.

Производство и люди – это хорошо, но важна ещё переработка и реализация продукции.

Понятие «агрогородок» появилось в Беларуси в связи с принятием «Госпрограммы возрождения и развития села на 2005-2010 годы».

Ей предшествовала активизация жилищного строительства на селе. С 1998 года за последующие 5 лет в деревнях построили около 50 тысяч жилых домов. Новая программа предусматривала также комплексное изменение избранных в качестве будущих агрогородков деревень: строительство новых улиц, ремонт дорог, дошкольные учреждения и школы, объекты торговли. В современных агрогородках лоск тоже надо наводить.

В конце совещания Президент анонсировал: в конце 2016 года будут подведены итоги. Здесь уже посмотрят на эффективность работы всех ветвей власти.

Александр Лукашенко:

Вот мы нарисовали красивую картинку. Нас сегодня услышат: «А, Александрийское создали, сейчас ещё здесь что-то создадим и точка». Параллельно вы должны работать в Шкловской, Могилевской, Витебской областях вот по этому принципу. Сразу все не сделаем.

Конечно, может быть, здесь мы сделаем быстрее, потому что нам нужен маяк. Надо показать, как делать это на земле, не только в картинках и предложениях архитекторов.

Но везде вы начинаете зиму – думать, а с весны – работать. По всем областям, по всей республике.

Ещё раз подчеркиваю: деревня должна остаться деревней. Нам не нужны на месте деревни города.

И если мы вот такие условия начнем создавать, люди из городов поедут жить сюда.

Агрогородки и поселки завтрашнего дня. Сегодня это перспектива, которая не только поможет улучшить местную инфраструктуру, но и привлечь городское население в село.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.