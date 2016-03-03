Президент Беларуси принял ряд кадровых решений 3 марта

Новости Беларуси. Новые лица в местной вертикали. Сегодня, 3 марта, Президент Беларуси дал согласие на назначение руководителей разных уровней. От заместителей министров до глав райисполкомов. Среди новоназначенных и представители дипкорпуса. Что стало предметом разговора Александра Лукашенко с управленцами и какие задачи поставил перед ними глава государства, в материале корреспондента программы Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор Президента с новыми руководителями райисполкомов, а также другими чиновниками, которые на местах теперь будут представлять государство, полезно было бы услышать многим. Затронутые вопросы и темы касаются всей страны – того, в каком направлении и как она будет развиваться в текущий момент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времена, конечно, у нас непростые. Вы, наверное, лучше меня это чувствуете, потому что вы непосредственно там находитесь. Но что поделать? Время выбрало нас, поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. И я не хочу вас тут озадачивать, рассказывать, что делать. Вы сами знаете, что делать. У вас экзамен на носу, а у некоторых уже начался. Надо в этих сложнейших условиях посеять. Сельхозработы для вас очень важны, даже тем, кто станет главами администраций в городах. Так или иначе вы все равно помогаете селу. Вот это первый экзамен для нас для всех. Преувеличивать проблем не советую вам. Просто надо везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен быть во всем. Не надо излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя, но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть пронизано, вся ваша работа должна быть подчинена этому. И все должны вертеться вокруг этих технологий.

На Брестчине к посевной кампании готовы. Семенами все сельхозпредприятия области обеспечены на 100%. Площади посевов сохранили на уровне прошлого года. Сроки начала посевной диктует погода. Так, к севу яровых, например, приступят, как только прогреется почва.

Александр Арсенюк, механизатор ОАО Агро-сад «Рассвет»:

Техника на 95-97 процентов готова выйти в поле. Главное дать команду, главное погодные условия и, я думаю, никаких вопросов не будет. Работать люди привыкли, втянуты в это дело, потому что это хлеб, это очень серьезно.

В планах хозяйства – засеять тысячу новых гектар яровых и зерновых культур. Посевную кампанию здесь обещают провести в оптимально сжатые сроки.

Экономия и бережливость – принципы, которые будут актуальны всегда. Ведь зачастую получается, что миллиарды просто валяются под ногами. Из-за бесхозяйственности, из-за безответственности... Но бывает, как только появляется эффективный руководитель, некогда убыточные предприятия становятся успешными. Оказывается, что внутренние резервы – это буквально золото под ногами. Нужно искать эти резервы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, не хватает удобрений, поедем в Россию закупать. Я еще 3 месяца назад сказал: вы сделайте максимум для того, чтобы на своих предприятиях произвести удобрения и поставить селу. Надо до предела напрячь «Азот» наш, лично вмешаться в это. Сколько они еще смогут произвести? Это большие деньги. Под 300 тысяч тонн в физическом весе мы будем закупать у них азот. Пускай сами наши шевелятся. Лучше деньги пусть у нас останутся. Все есть – техники уже, село говорит, что не надо больше. Но нужен порядок. Надо заняться решением элементарных вопросов. Решив их, вы найдете те 25% себестоимости, о которых я говорил. А в сельском хозяйстве, я вам скажу, это и не 25% себестоимости – мы там огромные деньги можем найти.

Президент привел и совсем свежий антипример из жизни, как делать не надо. Вырубленные гектары деревьев вдоль трас Гомельщины. Земли, защищавшие поля от вредных выбросов и снежных заносов, перевели в сельхозполя. Просчитались. Вреда оказалось больше, чем пользы. К сожалению, очень распространенное явление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Чериковский райисполком. Это тот, который под критику у нас попал по лесополосе?

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Он. И не только за лесополосу попал под критику, но и за агропромышленный комплекс, убыточные предприятия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я так понимаю, что они хотели решить вопрос развития агрокомплекса за счет вырубки этих лесополос вдоль дорог. Но это лишний раз свидетельствует о том, что главное, прежде чем что-то делать, надо задавать себе вопросы: зачем, надо ли, вовремя ли? Этим же не поправили мы сельское хозяйство, во-первых. Во-вторых, правильно средства массовой информации обратили внимание. Я не хочу сказать, что это главная проблема нашей страны. Просто это свидетельство того, что надо думать, надо нам это или не надо вообще, вовремя ли это вообще?

Мне, например, сейчас много проектов предлагают. Я прежде всего ставлю вопрос: это ко времени, подождать может? Нужно – не нужно, вот по мегарегулятору этому. Я смотрю, вот в средствах массовой информации аж захлебываются: кто-то Президенту посоветовал. Да никто мне ничего не советовал. К сожалению, это все прошло и через Администрацию, и через всех. Я беру проект указа. Прежде чем подписать, начинаю читать. Страховая деятельность существует в стране? – Существует. Жалоб у нас куча, как в России и Украине на страховщиков? – Почти нет. Кто контролирует? – Минфин. Какая разница, Национальный банк или же Министерство финансов для Президента? Это пальцы на одной руке.

Прежде, мужики, чем что-то сделать, подумайте: это ко времени – ни ко времени, надо – не надо?

Складывающиеся отношения между руководителем и подчиненным – еще одна тема, поднятая Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поддерживайте людей на местах. И, самое главное, у нас все-таки власть жесткая. Очень жесткая. Люди это чувствуют. Но это не значит, что мы людей должны построить, как в армии или еще где-то. Или строить, не дай бог, стадом где-то водить и запрещать шаг влево, шаг вправо, слова не скажи – рот зашей. Ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому право человека сказать то, что он думает сказать (в нужном месте – на собрании, при обсуждении коллегами, вам прямо в глаза), не надо бояться. Это плюс у нас будет. Но если пришел на работу, там рот должен быть, грубо говоря, зашит. Потому что там диктат осуществляет технология. Вовремя пришел, сделал по технологии дело, иди. Видишь, что-то не так, предупреди руководителей своих, скажи, предложи. Но право человека говорить, обсуждать, предлагать, я вас прошу, помните об этом. Это не должен быть гвалт, который мы пережили после распада Советского Союза, когда кричали и вопили, где попало, и сломали все. Поэтому народ потребовал порядка. Мы навели. Но пережать нельзя. Пережимать нельзя. У нас люди умные, они понимают, как надо жить, как работать. И мы это в людях должны поддерживать.

Осенью в Беларуси состоятся выборы в парламент. Это тоже экзамен для власти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важное событие у нас, скорее всего, в сентябре – парламентские выборы. Вот тут мы должны продемонстрировать, кто в доме хозяин. Красиво, дав возможность людям высказаться и избрать. То есть в непростое время вы становитесь руководителями вот этих узловых территориальных делений в нашей стране. И я очень вас прошу, чтобы, придя завтра на работу как полноправные руководители, хозяева своих районов, очень внимательно отнеслись к кадрам, подобрали, окружили себя нормальными людьми, профессионалами. Не надо назначать людей, которые кроме как налить стакан «гарэлкі» и закусить, больше ничего не умеют. Имейте в виду, что профессионалы – это те люди, на которых вы можете опереться. У вас персональная задача по указу и не одна. Но главное – убыточные хозяйства полностью на ваших плечах.

Игорь Войтов из проректора станет ректором в государственном технологическом университете. Вуз увеличил экспорт образовательных услуг, делает ставку на новейшие разработки. Именно здесь в стране разрабатывается отечественный 3D-принтер.

С Президентом состоялся разговор о проблемах внедрения научных разработок в отечественную промышленность. Один вложенный рубль здесь приносит в среднем 10. Почему в Беларуси эта система недостаточно отработана?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень много идет сейчас разговоров от ученых Академии наук, наверное, знаете хорошо по прежней своей работе: ах, вот столько разработок, промышленность не берет, сельское хозяйство не заинтересовано и так далее. Вот сейчас, снизу так сказать, хотя не совсем снизу, а в эпицентре находясь, вы как это расцениваете? В чем причина? Или у нас ученые не дорабатывают – плохие наработки?

Игорь Войтов, ректор УО «Белорусский государственный технологический университет»:

Многие ученые, разрабатывая новые технологии, новые предложения, иногда, получив государственные ресурсы, господдержку по проектам и придя на предприятия уже с внедрением этих технологий, к сожалению, иногда побаиваются доводить дело до конца. Условно говоря, руководители предприятий-гигантов, наших мощных, они иногда на самом деле очень боятся изменений технологических режимов, изменений в технологии и так далее. Поэтому здесь очень важно построить эту связь между учеными и производственниками.

Андрей Зеневич будет ректором в госакадемии связи. В октябре колледж прошел аттестацию и стал вузом.

Андрей Зеневич, ректор УО «Белорусская государственная академия связи»:

В настоящее время мы стараемся соответствовать мировому уровню. Поэтому в нашей академии сегодня ведутся разработки по квантовой криптографии, а также по управлению радиочастотным сектором. У нас очень высокий конкурс. Каждый год существует конкурс в наше учебное заведение. И хорошее распределение. 100% наших выпускников мы распределяем. Они приходят на первые рабочие места, очень интересные, высокооплачиваемые рабочие места.

Новые направления, а значит новые рынки для отечественных товаров предстоит прощупывать Олегу Иванову. Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству ранее развивал евразийскую интеграцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Таджикистане у нас полный порядок. Тут вопросов нет. Там наши люди работают. Очень близкий нам человек Президент Эмомали Шарипович Рахмон. У нас практически никаких нет проблем с этой страной. Но, естественно, надо расширять сотрудничество с ней. А вот Афганистан… Ситуация там непростая. Нам хотелось бы, чтобы там была стабильность. Но если, извините меня, какие-то силы способны с нами сотрудничать, давайте будем с ним сотрудничать. Но изучить надо досконально Афганистан. Там мы значительно можем получить для нашей страны выгодные предложения и дивиденды. Страна богатейшая. Она развивается. То, что в СМИ слишком перебирают: такая-сякая, война и прочее – да, но это страна с большими возможностями. И нам надо в Афганистан – министр это знает – вникать, входить, искать соответствующих людей, они сами приедут и попросят в Беларуси то, что им нужно.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

280% сейчас рост экспорта. В том числе и трактора пошли, и оборудование, но это только начало. 16,5 миллионов – это мало, скажем так. Поэтому там перспективы есть.

Евгений Шестаков назначен на должность заместителя министра иностранных дел. Его ключевые направления – Центральная и Латинская Америки. А сменивший его в Италии Александр Гурьянов сегодня назначен еще и послом Беларуси в Мальте по совместительству.