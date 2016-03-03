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Главы МИД «нормандской четверки» 3 марта будут искать пути решения украинского кризиса в Париже

03 марта 2016 10:30
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Новости Франции. Пути решения украинского кризиса 3 марта будут искать в Париже. Здесь пройдет встреча глав МИД «нормандской четверки». К разговору приглашены главы дипломатических ведомств России, Германии, Франции и Украины.

Важнейшую роль в восстановлении мира на Донбассе, конечно, играет Минск. Накануне, в белорусской столице прошло заседание трехсторонней контактной группы. Главным итогом стало подписание документа о  полном прекращении учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространяется на все виды оружия и должно вступить в силу 4 марта в полночь по киевскому времени. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:
Я надеюсь, что министры нам дадут очень понятную картину на то, как нам  продолжать нашу работу здесь. Думаю, министры обсуждают и вопрос модальности местных выборов.

# Мартин Сайдик # Война в Украине

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