Александр Лукашенко новым руководителям: Убыточные хозяйства полностью на ваших плечах

Новости Беларуси. 3 марта Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Глава государства назначил Олега Иванова Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Таджикистане и по совместительству в Афганистане. Александр Гурьянов, уже возглавляющий белорусскую дипмиссию в Италии, будет представлять нашу страну по совместительству еще в Мальте.

Получено согласие Президента на назначение ряда чиновников — от заместителей министров до руководителей райисполкомов. Обращаясь к последним, Александр Лукашенко сформулировал основные задачи, которые предстоит решить на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времена, конечно, у нас непростые. Вы, наверное, лучше меня это чувствуете, потому что вы непосредственно там находитесь. Но что поделать? Время выбрало нас, поэтому нам придется в это время жить и делом заниматься, выдавать результат. И я не хочу вас тут озадачивать, рассказывать, что делать. Вы сами знаете, что делать. У вас экзамен на носу, а у некоторых уже начался. Надо в этих сложнейших условиях посеять. Сельхозработы для вас очень важны, даже тем, кто станет главами администраций в городах. Так или иначе вы все равно помогаете селу. Вот это первый экзамен для нас для всех. Преувеличивать проблем не советую вам. Просто надо везде иметь систему и навести порядок. Порядок должен быть во всем. Не надо излишне зажимать людей и прочее. Пусть работают, показывают себя, но технологическую дисциплину никто не отменял. И это железно должно быть пронизано, вся ваша работа должна быть подчинена этому. И все должны вертеться вокруг этих технологий. Важное событие у нас, скорее всего, в сентябре – парламентские выборы. Вот тут мы должны продемонстрировать, кто в доме хозяин. Красиво, дав возможность людям высказаться и избрать. То есть в непростое время вы становитесь руководителями вот этих узловых территориальных делений в нашей стране. И я очень вас прошу, чтобы, придя завтра на работу как полноправные руководители, хозяева своих районов, очень внимательно отнеслись к кадрам, подобрали, окружили себя нормальными людьми, профессионалами. Имейте в виду, что профессионалы – это те люди, на которых вы можете опереться. У вас персональная задача по указу и не одна. Но главное - убыточные хозяйства полностью на ваших плечах. Поэтому думайте, как вы там поведете дело, кто будет руководить этими предприятиями.