Новости Беларуси. Два соглашения по безопасности подписала 2 марта в Минске трехсторонняя контактная группа по Украине. Так, до 31 марта стороны конфликта должны будут обозначить места минных полей возле пунктов пропуска, а также составить карты районов подлежащих разминированию. Речь о территориях вдоль дорог, которыми пользуется гражданское население.

А 4 марта, в полночь по киевскому времени, вступит в силу соглашение о полном прекращении учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространяется на все виды оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мартин Сайдик, специальный представитель председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине:

Первым решением трехсторонней контактной группы стала противоминная деятельность. Зафиксировано, что вооруженные силы и вооруженные формирования с их стороны до 31 марта этого года обеспечат обозначение, ограждение и составление карт районов, подлежащих разминированию. Вторым решением трехсторонней контактной группы оформлено полное прекращение учений с боевой стрельбой на линии соприкосновения. Данное решение распространяется на все виды оружия и вступает в силу 4 марта в полночь по киевскому времени.

Отвечая на вопросы журналистов, Мартин Сайдик также заявил о том, что местные выборы на Донбассе состоятся в течении 2016 года.