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Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане

10 октября 2019 06:24
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Новости Беларуси. Президент Беларуси отправится сегодня, 10 октября, с рабочим визитом в Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В саммите примет участие и глава белорусского государства.

Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане-1

В повестку дня форума войдут вопросы, которые касаются взаимодействия в Содружестве. В частности, на встрече обсудят экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом и экстремизмом, развитие связей в правоохранительной и военной областях.

Ожидается также, что лидеры СНГ примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы. Планируется, что Александр Лукашенко во время саммита традиционно проведет переговоры со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.

# Беларусь-Туркменистан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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