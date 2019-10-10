Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане

Новости Беларуси. Президент Беларуси отправится сегодня, 10 октября, с рабочим визитом в Туркменистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ашхабаде пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В саммите примет участие и глава белорусского государства.

В повестку дня форума войдут вопросы, которые касаются взаимодействия в Содружестве. В частности, на встрече обсудят экономическое сотрудничество, борьбу с терроризмом и экстремизмом, развитие связей в правоохранительной и военной областях.

Ожидается также, что лидеры СНГ примут обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы. Планируется, что Александр Лукашенко во время саммита традиционно проведет переговоры со своими зарубежными коллегами по тематике двустороннего сотрудничества.