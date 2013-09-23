Новости Беларуси. Президент Беларуси примет участие в саммите ОДКБ. 23 сентября в Сочи пройдёт сессия Совета коллективной безопасности.

Сначала президенты стран, входящих в ОДКБ, соберутся в узком, а затем в расширенном составе. Предполагается, что будут рассмотрены документы по развитию военной составляющей до 2020 года, в частности, о создании авиационных сил Организации.

Участники обсудят также проблемы безопасности в зоне ответственности ОДКБ, согласуют подходы к реагированию на возникающие вызовы и угрозы. На сессии также затронут актуальные вопросы международной повестки дня, внешнеполитической координации.

В частности, в центре внимания будет ситуация на таджикско-афганской границе, рассмотрят возможность укрепления наиболее проблемных её участков и оказания помощи погранвойскам Таджикистана.

Напомним, в Организацию Договора о коллективной безопасности входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Добавим также, что сейчас в нашей стране проходит совместное учение с силами ОДКБ «Взаимодействие-2013», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.