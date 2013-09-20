Высказывания Александра Лукашенко по поводу «Уралкалия» вызвали огромный резонанс в российских СМИ

Новости России. «Уралкалий – банкрот». С такими заголовками сегодня выходит российская пресса. Калийную аферу, а точнее ее последствия, обсуждают экономисты и политологи Беларуси и России.

Керимов – никакой не олигарх, а международный мошенник. Точку в этой истории в совместном расследовании поставят правоохранители двух стран.

Впрочем, сегодня можно с уверенностью сказать – четкие очертания закономерного завершения калийного вопроса очевидны. А Беларусь предельно ясно показала всем: никому и никогда не позволено вытирать о нас ноги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчерашние высказывания Александра Лукашенко в российских СМИ вызвали огромный резонанс. «Никому не позволено вытирать ноги о Беларусь» – эта цитата из уст Президента сегодня, пожалуй, самая обсуждаемая в экспертном сообществе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят: «Что тут Лукашенко хотел продемонстрировать?» Я вам отвечу на этот вопрос. Лукашенко хотел продемонстрировать одно, что вытирать ноги о нас никому не позволено. И никому не будет позволено. Мы суверенное и независимое государство, мы никогда не создавали проблем нашим соседям и, прежде всего, своим братьям-россиянам. Но мы не позволим каким-то отдельным жуликам, будь-то с Запада- Востока, вытирать о нас ноги. Вот единственная демонстрация. Я хочу, чтобы меня в этом понимали. Меня избрал белорусский народ не для того, чтобы я выполнял какие-то непонятные представительские функции, а отстаивал его интересы, не нанеся ущерба своим соседям, друзьям и братьям, что я и делаю.

Выступление Президента Беларуси расхватали на цитаты, а свежая московская пресса выходит с заголовками «Уралкалий – банкрот». Известные аналитики в очередной раз констатируют: мошенник Керимов, хоть и спланировал свое, казалось бы, идеальное преступление, но все же проиграл. И проиграл по-крупному.

Кирилл Коктыш, эксперт МГИМО (Россия):

После тех игр, которые Керимов устроил, когда обрушился рынок, и очевидно, что менеджеры «Уралкалия» на этом заработали весьма неплохие деньги, он набрал кредитов, чтобы купить «Уралкалий» в свое время, но их так и не вернул. Так что формально его бизнес может быть мгновенно конфискован банками – в первую очередь, государственным «Сбербанком».

Факт того, что олигарх Керимов, никакой не олигарх, а мошенник-банкрот, умеющий лишь пускать пыль в глаза, сегодня подтверждают многочисленные российские эксперты. От полного разорения главного акционера «Уралкалия» спасают лишь кредиты, которые, кстати, отдавать нечем.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации (Россия):

Когда вы перекредитовываетесь, чтобы вернуть долги, то есть залезаете в одни долги, чтобы выплатить другие, это знак плохой. Это не очень хорошо характеризует самих акционеров. Потому что вместо того, чтобы поддержать предприятие, они из него всё-таки тянут соки. Обратите внимание, он должен акционерам миллиард двести, а берет кредитов миллиард четыреста. То есть он берет больше, чем был должен.

Именно обрушение мирового рынка калия по задумке Керимова и должно было стать дымовой завесой, скрывающей полное фиаско. Подтасовка финансовой отчетности и прямой обман мировых бирж, где торгуются акции калийного производителя, как минимум тянут на международное мошенничество. Вполне закономерно, что в этой ситуации белорусскими материалами может заинтересоваться и Федеральная служба Германии, расследующая махинации с акциями «Уралкалия».

Кстати, об акциях: биржевые маклеры и в Лондоне, и в Москве отреагировали на информацию из Минска оперативно. Буквально через час после завершения совещания у Александра Лукашенко акции «Уралкалия» устремились вниз и продолжают падать.

Михаил Ремизов, директор Института национальной стратегии (Россия):

Своего интереса к активам «Беларуськалия» Керимов не скрывал. Стал реализовываться сценарий с попытками недружественного поглощения, опускания рынка. Безусловно, это методы, которым государство должно давать отпор.

В том, чтобы дело было тщательно расследовано, особенно заинтересованы в России. Ведь восточным соседям аферой нанесен колоссальный ущерб. Миллиардные суммы налогов пролетели мимо российской казны в Швейцарский оффшор. Правоохранители двух стран это экономическое преступление будут разбирать вместе. Виновные должны быть наказаны по закону. Этого хотят и в Беларуси, и в России.

Семен Уралов, шеф-редактор «Однако. Евразия» (Россия):

Коррупцию можно побороть только неизбежностью наказания. А для этого, кроме политической воли, необходимо иметь еще подходящую правовую базу и антикоррупционную юрисдикцию, которой в нашем, евразийском, случае является юрисдикция Республики Беларусь.

Прогнозы некоторых экспертов о том, что Беларусь и Россию ждет непростой период, провалились. Между странами действует много крупных проектов в нефтегазовой, банковской, социальной сферах. Кроме того, два государства вместе строят Единое экономическое пространство.

Владислав Жуковский, финансист, в интервью Накануне.RU (Россия):

Заслуга Лукашенко и Путина в том, что удастся разрешить конфликт и вернуться к нормальным соглашениям и продуманной политике по развитию калийной отрасли.

Михаил Хазин, руководитель компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Россия):

Акция Керимова по подрыву Таможенного союза. Куда важнее, что Беларусь отстояла интересы Таможенного союза. И с точки зрения Беларуси, и с точки зрения России – это победа.

Уже 2 месяца, как калийных конфликт будоражит и журналистов и экспертное сообщество. Он заставил поволноваться и производителей, и покупателей. Но в этой непростой ситуации с нечистыми на руку бизнесменами и планами откровенного рейдерства Беларусь предельно ясно показала всем – никому и никогда не позволено вытирать о нас ноги.

Впрочем, сегодня можно с уверенностью сказать: четкие очертания закономерного завершения калийного вопроса видны. Логический конец этой истории поставят правоохранители двух стран в совместном расследовании. Ведь принцип Жеглова – «вор должен сидеть в тюрьме» – одинаково понимают и в Беларуси и в России.