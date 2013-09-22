Прямой эфир

На учениях «Запад-2013» завершается первый этап

22 сентября 2013 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На учениях «Запад-2013» завершается первый этап. В его рамках военнослужащие отрабатывают задачи специальной операции. Манёвры проходят на шести полигонах.

В частности, закрепляют действия по преследованию и блокированию условного противника. Организуют засады, охраняют объекты, имеющие важное государственное значение.

Командование особое внимание обращает на оперативность передачи информации и постановки задач войскам на способы ведения боевых действий, если время на принятие решений ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гоман, подполковник, начальник штаба района территориальной обороны:
На данных учениях стоит 3 задачи: охрана  и оборона наиболее важных государственных и военных объектов на территории района, выполняем мероприятия по поддержанию режима военного положения и борьба с диверсионно-разведывательными подразделениями противника.

# Армия Беларуси # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября стартуют совместные стратегические учения Беларуси и России
20 сентября 2013 19:44

20 сентября стартуют совместные стратегические учения Беларуси и России

Высказывания Александра Лукашенко по поводу «Уралкалия» вызвали огромный резонанс в российских СМИ
20 сентября 2013 19:22

Высказывания Александра Лукашенко по поводу «Уралкалия» вызвали огромный резонанс в российских СМИ

На заявления о банкротстве главного акционера «Уралкалия» Керимова уже отреагировали Лондонская и Московская биржи
19 сентября 2013 17:31

На заявления о банкротстве главного акционера «Уралкалия» Керимова уже отреагировали Лондонская и Московская биржи