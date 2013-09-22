Новости Беларуси. На учениях «Запад-2013» завершается первый этап. В его рамках военнослужащие отрабатывают задачи специальной операции. Манёвры проходят на шести полигонах.

В частности, закрепляют действия по преследованию и блокированию условного противника. Организуют засады, охраняют объекты, имеющие важное государственное значение.

Командование особое внимание обращает на оперативность передачи информации и постановки задач войскам на способы ведения боевых действий, если время на принятие решений ограничено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Гоман, подполковник, начальник штаба района территориальной обороны:

На данных учениях стоит 3 задачи: охрана и оборона наиболее важных государственных и военных объектов на территории района, выполняем мероприятия по поддержанию режима военного положения и борьба с диверсионно-разведывательными подразделениями противника.