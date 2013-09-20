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20 сентября стартуют совместные стратегические учения Беларуси и России

20 сентября 2013 19:44
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Новости Беларуси. «Запад-2013». 20 сентября начались совместные стратегические учения Беларуси и России. Масштабные манёвры развернулись на территории сразу двух стран. Местом предполагаемых боевых действий стали 6 белорусских полигонов. В России военных принимает Калининградская область.

13-тысячный контингент отработает действия по прикрытию госграницы, поддержанию режима чрезвычайного положения в приграничном районе, ведению контрдиверсионной борьбы. В учениях будет задействована и боевая техника новых образцов: беспилотные летательные аппараты, современные системы связи и навигации.

Особенностью нынешних манёвров станет участие в них не только военнослужащих Беларуси и России, но и соединений Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Военные этих стран собрались на учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2013».

По словам Министра обороны Беларуси Юрия Жадобина, и «Запад», и «Взаимодействие» пройдут в едином стратегическом ключе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, Министр обороны Республики Беларусь:
Достижение поставленных перед данным учением цели, безусловно, позволит повысить эффективность применения Вооруженных сил в деле укрепления национальной безопасности, сохранение территориальной целостности и независимости нашей страны. Кроме того, на едином оперативно-стратегическом фоне данных учений пройдут учения Коллективных сил оперативного реагирования «Взаимодействие-2013», в котором примут участие представители Вооруженных сил всех стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности.

# Военные учения # Международное сотрудничество # Юрий Жадобин # Министерство обороны Республики Беларусь

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