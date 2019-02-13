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Парламентская делегация Беларуси находится с официальным визитом в Польше

13 февраля 2019 19:37
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Новости Беларуси. Польша готова укреплять политические и торгово-экономические контакты с Беларусью. Парламентская делегация нашей страны под руководством главы Совета Республики Михаила Мясниковича в эти дни посещает Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Беларуси находится с официальным визитом в Польше-1

Возможности развития диалога обсуждались 13 февраля на переговорах с президентом этой страны Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также на встрече с маршалом Сената Станиславом Карачевским. Подписан сегодня и договор между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении.

Парламентская делегация Беларуси находится с официальным визитом в Польше-4

Стороны не раз отмечали, что как раз межпарламентское взаимодействие может стать драйвером укрепления сотрудничества двух стран. Польша – крупный экономический партнер Беларуси. Занимает пятое место по количеству привлеченных инвестиций и поставкам импорта, шестое – по показателям экспорта и товарооборота в целом. В последнее время наш двусторонний диалог активизировался в политической, экономической и культурной сферах. В том же ключе работать намерены и дальше, а еще – налаживать инвестиционное сотрудничество.

Парламентская делегация Беларуси находится с официальным визитом в Польше-7

Пока же, а точнее, за 9 месяцев 2018-го, польский капитал достиг цифры в 342 миллиона долларов. В перспективе в Беларуси могут быть созданы СП с польским капиталом по производству медикаментов, химических средств защиты растений, ветеринарных препаратов.

# Беларусь-Польша # Михаил Мясникович # Матеуш Моравецкий # Станислав Карачевский # Фотофакт

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