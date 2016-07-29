Президент Беларуси предложил создать холдинг на базе фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»

Новости Беларуси. 30% зерна с полей уже в закромах, урожайность на 2 центнера выше, чем в 2015 году. О ходе уборочной 29 июля докладывали главе государства во время рабочей поездки Александра Лукашенко по Минской области.

Главе государства также продемонстрировали перспективную сельскохозяйственную технику. Одна из таких новинок – изготовленный в Борисове пресс-подборщик, собирающий солому и сено в аккуратные тюки. Так повышается качество, сокращаются затраты труда и потери. Компоненты машины на 20% белорусские. В перспективе машина будет наполовину из деталей отечественного производства.

Глава государства потребовал безусловной реализации поручений по приобретению хозяйствами пресс-подборщиков. В разгар уборочной кампании Президент также поручил нарастить темпы уборочной.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день убрано 30% хлебов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Точно 30%?

Михаил Русый:

30,7%.

Александр Лукашенко:

Но 30% есть, не приписываете?

Михаил Русый:

Есть, это однозначно. 2330 тысяч тонн намолочено. И почему не приписываю: уже 200 тысяч поступило на элеваторы. То есть 40 тысяч тонн в день уходит на элеваторы. Это говорит о том, что конвейер выстроен правильно, есть зерно, есть хлеб. Идёт уборка льна, 50% мы уже убрали.

Александр Лукашенко:

Какой лён?

Михаил Русый:

Лён несколько лучше прошлого года будет. Погода сложилась, вылетка будет неплохая. Уже намолотили 1500 тонн семян.

Александр Лукашенко:

Пора выходить на намолот под 500 тысяч тонн в день. Чтобы за 2-2,5 дня мы миллион молотили.

Михаил Русый:

Вот как в прошлые годы. У нас там с перерывами: дожди проходят. За сегодня и вчера намолотили примерно 340 тысяч. Поэтому на 400 выйдем, здесь работа развёрнута.

Александр Лукашенко:

Учитывая прирост по урожайности и площади уборки, примерно на сколько ты в этом году выходишь, общий вал?

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мы выходим на 2 миллиона. У нас очень много однолетки. У нас в прошлом году южные районы были без кормов. Какая ситуация у мира? Украина с хорошим зерном, Россия с хорошим зерном.

Александр Лукашенко:

То есть нам зерно девать некуда?

Семён Шапиро:

У нас каждый год остаётся зерно.

Александр Лукашенко:

Хорошо! Вот видишь: если бы не было запаса, чем бы ты кормил на юге Минщины?

Одной из точек маршрута поездки Президента стало фермерское хозяйство «Цнянские экопродукты». Оценивая достигнутые предприятием результаты, Александр Лукашенко подчеркнул исключительную важность наличия грамотного руководителя, который может должным образом организовать рабочий процесс.

Президент в этой связи требует активнее использовать опыт таких людей для подготовки перспективных руководящих кадров.

Глава государства пообещал поддерживать развитие фермерства в стране и дальше.

«Цнянские экопродукты» специализируются на выращивании картофеля и зерновых. Здесь используются самые современные технологии хранения и переработки картофеля. В 2015 году, с согласия главы государства, «на поруки» фермеру были переданы акции сельскохозяйственного предприятия «Косино», заключен соответствующий инвестиционный договор.

Александр Лукашенко отметил: все договоренности выполняются, хозяйство устойчиво работает, создаются новые рабочие места. Как вариант для дальнейшего развития предприятия, Президент предложил создать на его базе холдинг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководитель есть – есть хозяйство. Нет руководителя – никогда не было и не будет хозяйства. Я вот вижу: он у тебя как инвестор. Надо тебе хранилище – это его забота. Твоя забота – производство, чтобы у тебя продукция была. Прекрасно!

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

Если бы таких 100 человек на нашу республику!

Александр Лукашенко:

А ты думаешь, их нет? Они есть! Я ему недавно говорил об этом: дайте мне сотню революционеров, и мы перевернём Беларусь. Но их же надо вот так вот подталкивать. Есть нормальные люди, им надо отдавать. Нашим людям землю отдавать, пусть работают.