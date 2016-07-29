Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки поинтересовался ходом страды

Новости Беларуси. 30% зерна с полей уже в закромах, урожайность на 2 центнера выше, чем в 2015 году. О ходе уборочной 29 июля докладывали главе государства во время рабочей поездки Александра Лукашенко по Минской области.

Главе государства также продемонстрировали перспективную сельскохозяйственную технику. Одна из таких новинок – изготовленный в Борисове пресс-подборщик, собирающий солому и сено в аккуратные тюки. Так повышается качество, сокращаются затраты труда и потери.

Компоненты машины на 20% белорусские. В перспективе машина будет наполовину из деталей отечественного производства.

В разгар уборочной кампании Президент поинтересовался, в первую очередь, ходом страды.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день убрано 30% хлебов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Точно 30%?

Михаил Русый:

30,7%.

Александр Лукашенко:

Но 30% есть, не приписываете?

Михаил Русый:

Есть, это однозначно. 2330 тысяч тонн намолочено. И почему не приписываю: уже 200 тысяч поступило на элеваторы. То есть 40 тысяч тонн в день уходит на элеваторы. Это говорит о том, что конвейер выставлен правильно, есть зерно, есть хлеб. Идёт уборка льна, 50% мы уже убрали.

Александр Лукашенко:

Какой лён?

Михаил Русый:

Лён несколько лучше прошлого года будет. Погода сложилась, вылетка будет неплохая. Уже намолотили 1500 тонн семян.

Александр Лукашенко:

Пора выходить на намолот под 500 тысяч тонн в день. Чтобы за 2-2,5 дня мы миллион молотили.

Михаил Русый:

Вот как в прошлые годы. У нас там с перерывами: дожди проходят. За сегодня и вчера намолотили примерно 340 тысяч. Поэтому на 400 выйдем, здесь работа развёрнута.

Александр Лукашенко:

Учитывая прирост по урожайности и площади уборки, примерно на сколько ты в этом году выходишь?

Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Мы выходим на 2 миллиона. У нас очень много однолетки. У нас в прошлом году южные районы были без кормов. Какая ситуация у мира? Украина с хорошим зерном, Россия с хорошим зерном.

Александр Лукашенко:

То есть нам зерно девать некуда?

Семён Шапиро:

У нас каждый год остаётся зерно.

Александр Лукашенко:

Хорошо! Вот видишь: если бы не было запаса, чем бы ты кормил на юге Минщины?

В центре внимания Президента также государственная политика по развитию фермерских хозяйств. Сегодня их в стране более 3000, и это один из самых динамично развивающихся секторов аграрной экономики.

Одна из точек маршрута Александра Лукашенко – сельхозпредприятие «Цнянские экопродукты», которое специализируется на выращивании картофеля и зерновых. В хозяйстве используются современные технологии хранения и переработки картофеля, что позволяет уверенно продавать продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Подробности рабочей поездки Президента – в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.