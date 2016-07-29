Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки поинтересовался ходом страды

Новости Беларуси. 30% зерна с полей уже в закромах, урожайность на 2 центнера выше, чем в 2015 году. О ходе уборочной 29 июля докладывали главе государства во время рабочей поездки Александра Лукашенко по Минской области.
Главе государства также продемонстрировали перспективную сельскохозяйственную технику. Одна из таких новинок – изготовленный в Борисове пресс-подборщик, собирающий солому и сено в аккуратные тюки. Так повышается качество, сокращаются затраты труда и потери.
Компоненты машины на 20% белорусские. В перспективе машина будет наполовину из деталей отечественного производства.
В разгар уборочной кампании Президент поинтересовался, в первую очередь, ходом страды.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
На сегодняшний день убрано 30% хлебов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Точно 30%?
Михаил Русый:
30,7%.
Александр Лукашенко:
Но 30% есть, не приписываете?
Михаил Русый:
Есть, это однозначно. 2330 тысяч тонн намолочено. И почему не приписываю: уже 200 тысяч поступило на элеваторы. То есть 40 тысяч тонн в день уходит на элеваторы. Это говорит о том, что конвейер выставлен правильно, есть зерно, есть хлеб. Идёт уборка льна, 50% мы уже убрали.
Александр Лукашенко:
Какой лён?
Михаил Русый:
Лён несколько лучше прошлого года будет. Погода сложилась, вылетка будет неплохая. Уже намолотили 1500 тонн семян.
Александр Лукашенко:
Пора выходить на намолот под 500 тысяч тонн в день. Чтобы за 2-2,5 дня мы миллион молотили.
Михаил Русый:
Вот как в прошлые годы. У нас там с перерывами: дожди проходят. За сегодня и вчера намолотили примерно 340 тысяч. Поэтому на 400 выйдем, здесь работа развёрнута.
Александр Лукашенко:
Учитывая прирост по урожайности и площади уборки, примерно на сколько ты в этом году выходишь?
Семён Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Мы выходим на 2 миллиона. У нас очень много однолетки. У нас в прошлом году южные районы были без кормов. Какая ситуация у мира? Украина с хорошим зерном, Россия с хорошим зерном.
Александр Лукашенко:
То есть нам зерно девать некуда?
Семён Шапиро:
У нас каждый год остаётся зерно.
Александр Лукашенко:
Хорошо! Вот видишь: если бы не было запаса, чем бы ты кормил на юге Минщины?
В центре внимания Президента также государственная политика по развитию фермерских хозяйств. Сегодня их в стране более 3000, и это один из самых динамично развивающихся секторов аграрной экономики.
Одна из точек маршрута Александра Лукашенко – сельхозпредприятие «Цнянские экопродукты», которое специализируется на выращивании картофеля и зерновых. В хозяйстве используются современные технологии хранения и переработки картофеля, что позволяет уверенно продавать продукцию на внутреннем и внешнем рынках.
Подробности рабочей поездки Президента – в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.