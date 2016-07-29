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На парламентских выборах-2016 на каждое депутатское кресло будут претендовать как минимум 2 человека

29 июля 2016 11:17
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Новости Беларуси. 193 международных наблюдателя будут следить за парламентской кампанией в Беларуси. Среди них – миссия БДИПЧ ОБСЕ, наблюдатели от СНГ, ПАСЕ. Об этом сообщила Глава ЦИК Лидия Ермошина.

Тем временем, 1 августа завершается очередной этап избирательного марафона – выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. 29 июля стали известны первые цифры. Так, на одно депутатское кресло претендуют более двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако время собрать нужное количество подписей избирателей ещё есть.     

Лидия Ермошина, Председатель Центральной избирательной комиссии  Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
263 на 28 июля выдвинуто кандидатов. То есть, если говорить о конкурсе в 110, то уже более 2 человек на место в среднем по стране. Путём сбора подписей, подписные листы, 26 потенциальных кандидатов представили документы о выдвижении. Трудовыми коллективами – 19 кандидатов. И 149 потенциальных кандидатов выдвинулись от политических партий.

# Лидия Ермошина # Выборы-2019

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