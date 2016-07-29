Александр Лукашенко ознакомится с работой фермерских хозяйств Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит 29 июля рабочую поездку в Минскую область. Александр Лукашенко ознакомится с развитием в стране фермерских хозяйств.

Планируется, что в Логойском районе глава государства посетит предприятие «Цнянские экопродукты», которое специализируется на выращивании картофеля и зерновых. В хозяйстве используются современные технологии хранения и переработки корнеплодов, что позволяет успешно продавать продукцию на внутреннем и внешнем рынках.

Президенту также доложат о реализации инвестпроекта о развитии сельхозпредприятия «Косино». В 2015 году, с согласия главы государства, оно было передано в собственность «Цнянских экопродуктов». Хозяйство было в долгах.

Однако постепенно инвестор выводит его на новые рельсы. За это время был построен рапсовый завод, проведена реконструкция молочно-товарной фермы и начато строительство нового комплекса для бурёнок.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

До успешности ещё надо, наверное, годик (а может быть и два) подождать. Потому что цель наша – всё-таки перегнать «Снов». Но не по валовым показателям, а по прибыли. Потому что я считаю, что валовой показатель ­­– это неправильно, самое главное – это экономика, то есть, надо считать по выручке. Самое главное – это деньги. Если они есть у хозяйства, оно живёт, процветает, и люди хорошо себя чувствуют.

Во время рабочей поездки речь также пойдет о ходе уборочной кампании в Беларуси в целом и Минской области в частности. Главе государства продемонстрируют перспективную сельскохозяйственную технику. Все подробности в наших следующих выпусках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.