Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке Российская Федерация, страны, входящие в Евразийский экономический союз. В частности, в поздравительной телеграмме президенту Казахстана выражена уверенность, что всестороннее белорусско-казахстанское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и конструктивного партнерства, будет и впредь расширяться на благо наших стран.

Поздравления из Дворца Независимости направлены главам Азербайджана, Молдовы, Сирии, Узбекистана, Украины. В послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону белорусский лидер констатировал, что традиции взаимного уважения между народами двух государств служат прочной основой для всего комплекса двустороннего взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Таджикистан для нас – надежный, проверенный временем партнер, отношения с которым выстроены на незыблемых принципах дружбы, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга. Слова поздравлений Александр Лукашенко адресовал и лидерам Европейских стран: Австрии, Германии, Польши, Сербии, Турции и Франции. За океаном телеграммы от Президента Беларуси получили руководители Венесуэлы и Кубы, глава Белого дома Дональд Трамп.