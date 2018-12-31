Президент Беларуси поздравил зарубежных лидеров с Новым годом
Новости Беларуси. Зарубежных лидеров с Новым годом поздравил Александр Лукашенко. Теплые слова адресованы главам государств, с которыми Беларусь традиционно поддерживает дружеские и союзнические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке Российская Федерация, страны, входящие в Евразийский экономический союз. В частности, в поздравительной телеграмме президенту Казахстана выражена уверенность, что всестороннее белорусско-казахстанское сотрудничество, основанное на принципах взаимного уважения и конструктивного партнерства, будет и впредь расширяться на благо наших стран.
Поздравления из Дворца Независимости направлены главам Азербайджана, Молдовы, Сирии, Узбекистана, Украины. В послании президенту Таджикистана Эмомали Рахмону белорусский лидер констатировал, что традиции взаимного уважения между народами двух государств служат прочной основой для всего комплекса двустороннего взаимодействия.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Таджикистан для нас – надежный, проверенный временем партнер, отношения с которым выстроены на незыблемых принципах дружбы, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга.
Слова поздравлений Александр Лукашенко адресовал и лидерам Европейских стран: Австрии, Германии, Польши, Сербии, Турции и Франции. За океаном телеграммы от Президента Беларуси получили руководители Венесуэлы и Кубы, глава Белого дома Дональд Трамп.
В адрес Президента Беларуси также приходят многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных, религиозных и общественных деятелей.
Уже поступили поздравления от глав стран СНГ, Председателя КНР, федерального президента и федерального канцлера Германии, президентов Польши, Венгрии, Республики Корея, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана, премьер-министра Японии, генеральных секретарей ООН и НАТО, а также от руководителей ряда других государств и международных организаций.