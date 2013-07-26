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Президент Беларуси поздравил Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро Руса и народ страны с 60-летием Национального восстания

26 июля 2013 07:52
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Новости Кубы. Президент Беларуси поздравил Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро Руса и  народ страны с 60-летием Национального восстания.

Александр Лукашенко отметил высокий уровень политического взаимопонимания и доверия между странами и выразил уверенность в развитии дальнейшего динамичного сотрудничества.

К слову, дипломатическим отношениям двух стран более 20 лет. Куба является одним из основных наших торговых партнеров в Латинской Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Куба

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