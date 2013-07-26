Новости Кубы. Президент Беларуси поздравил Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро Руса и народ страны с 60-летием Национального восстания.

Александр Лукашенко отметил высокий уровень политического взаимопонимания и доверия между странами и выразил уверенность в развитии дальнейшего динамичного сотрудничества.

К слову, дипломатическим отношениям двух стран более 20 лет. Куба является одним из основных наших торговых партнеров в Латинской Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.