Новости Беларуси. Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной. По мнению Александра Лукашенко, белорусским аграриям впору выходить на намолот под 500 тысяч тонн в день.

Об этом глава государства заявил 29 июля во время рабочей поездки по Минской области. В регионе уже убрано 30% площадей, урожайность в этом году на два центнера выше, чем в прошлом.

Президенту также продемонстрировали перспективную сельскохозяйственную технику в поле.

Глава государства потребовал безусловной реализации поручений по приобретению хозяйствами отечественных пресс-сборщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пылесос снизу всасывает солому. На выходе – аккуратные прессованные тюки. Пресс-подборщик – это новые сельскохозяйственные технологии в действии. Экономия, качество плюс скорость в работе. В поле две машины. Одна делает тюки весом 400 кг, другая – 700.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько она надёжная?

Анатолий Капский, генеральный директор ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:

Два года работает

Вместо пяти механизаторов требуется всего один.

На борисовском заводе просчитали как добиться 20% локализации деталей. Но и это не предел.

Анатолий Капский, генеральный директор ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:

Проговорили, что будем делать совместное производство, чтобы мы потом довели локализацию до 50%, там, где мы можем.

Уборочная проходит без внештатных ситуаций. Конечно, иногда подводит погода. В этом году аграрии планируют собрать урожай ближе к 10 миллионам тонн вместе с кукурузой.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На сегодняшний день убрано 30% хлебов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Точно 30%?

Михаил Русый:

30,7%.

Александр Лукашенко:

Но 30% есть, не приписываете?

Михаил Русый:

Есть, это однозначно. 2330 тысяч тонн намолочено. И почему не приписываю: уже 200 тысяч поступило на элеваторы. То есть 40 тысяч тонн в день уходит на элеваторы. Это говорит о том, что конвейер выстроен правильно, есть зерно, есть хлеб.

Александр Лукашенко:

Пора выходить на намолот под 500 тысяч тонн в день. Чтобы за 2-2,5 дня мы миллион молотили.

Второй хлеб Беларуси – картофель –в этом году уродился.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Откуда не знаю вышло там, смотрю вчера такой вопрос, что картофеля не будет. У нас 340 тысяч тонн по балансу нашего свободного ресурса.

Поэтому, если кому-то маловато картофеля, мы готовы доставить до дома в пятикратном размере то, что он потребует.

А на картофель местных фермеров строят планы российские покупатели. Одна крупная торговая сеть ежегодно забирала урожай прямо с поля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне ты сегодня 10 картошин дашь, лучших с твоей точки зрения. И я попробую дома.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Я дам и нашу, и дам ещё Института своего

Создатель двух фармацевтических производств переехал в деревню и теперь занимается сельским бизнесом.

Местные сначала прозвали минским. Теперь Владимир Адамович – крепкий хозяйственник с 6 тысячами гектаров земли.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Я даже раньше не мечтал, что буду заниматься молоком. Посмотрел рентабельность за первый квартал молока-сыра 2%, сейчас уже 64% за полгода.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С чего начинал?

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

С 300 гектаров земли в 2011 году. И вот, смотрите наши результаты, каждый год мы прибавляли. Это – выручка, а вот производство картофеля. Каждый год прибавляли, но в 2013 году дальше не было земли, не знал, как дальше развиваться. Севооборот надо было поддерживать, поэтому попросил и дали мне два хозяйства. С долгами – 96 миллиардов долгов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видишь, даже с догами взял. Наш человек. Свой. То есть, ты потихоньку погашаешь долги?

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Я не потихоньку, я сразу бурно вперёд пошёл. Ещё даже не было моё, я уже одалживал, давал деньги на зарплату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А вот – когда не было моё, а платил – ещё надо и его поддерживать за это. Значит, поверил, значит, не боялся.

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Но потом я понял, что давать деньги нельзя, давать эту рыбу – надо дать удочку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Абсолютно. Ты крестьян поддерживаешь? Те деревни, которые у тебя на территории?

Владимир Адамович, руководитель фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

Обязательно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты не бросай их. Потому что поддержку – вот мы утрясемся за два-три года. По крайне мере, в этой пятилетке. Сейчас мы поддерживаем даже производство, чтобы вы встали на ноги. Потом мы отцепимся от вас в производственном плане. Работайте сами. И мы за пятилетку должны вот эти 25% нерентабельных или слабо рентабельных хозяйств или ему отдать, или ещё кому-то и всё. И пойдёт тогда политика. Мы будем заниматься социальными вопросами, вопросами инфраструктуры, а вы – производством

За годы независимости в Беларуси реализована не одна программа развития фермерства. Хозяйства разрастаются. Теперь просят больше земли.

Плюс за последние три года сформировался костяк частников, которые хотят заниматься животноводством.

Такого раньше не было.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Надо прямо на всю страну заявить что стратегия и тактика, которая была выбрана в 1996 году, она сработала. Сегодня уже другой фермер. Мы их сохранили и дали возможность развиваться

Президент говорил и о дальнейшей поддержке фермерства и принципах распределении земель на селе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всегда должна быть жёсткая подушка безопасности у государства. Ну, не можем мы сегодня четверть, даже 15% вытянуть государством. У нас есть 3 тысячи фермеров хороших, которые зарекомендовали. Хотят – дайте им лучше и не спешите иностранцам отдавать. Если отдаёте – то железобетонно под условия. Не спешите. Село у нас выходит на нормальный уровень развития.

Сегодня же глава государства высказался о принципах экономии и бережливости применительно к дорогам Минской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы сейчас опять начали укладывать асфальт на кольцевой дороге. Мало того, что вы пробки там организовали, людям не проехать (вы же не можете работать, когда меньший поток транспорта). Давно пора посмотреть, куда мы бюджетные деньги вкладываем. Ну, там дорога в 10 раз лучше, чем эта. Так, может сегодня эту сделать, а там еще год потерпит. По-хозяйски надо ко всему подходить. Надо тут перекладывать что-то? Ну да, не очень, но потерпит. Бетон тут, ну и потерпит. То же самое и на Логойской трассе, по которой я еду. Если там где-то кусочек разрушился, надо привести в порядок. Вы тратите деньги не туда, куда надо. У нас нет лишних денег. Надо смотреть именно туда, где сегодня мы не можем обойтись