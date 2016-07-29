Александр Лукашенко обещает поддержку фермерским хозяйствам

Новости Беларуси. Одной из точек маршрута поездки Президента стало также фермерское хозяйство «Цнянские экопродукты».

Оценивая достигнутые предприятием результаты, Александр Лукашенко подчеркнул исключительную важность наличия грамотного руководителя, который может должным образом организовать рабочий процесс.

Глава государства пообещал поддерживать развитие фермерства в стране и дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крестьянское хозяйство «Цнянские экопродукты». На демонстрационных рядах – словно на хорошей ярмарке.

Ноу-хау производства: к покупателю поступает не просто вымытые, но и сразу очищенные овощи.

Причем, все продукты – экологически чистые и безопасные.

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

Интересно, чтобы эта продукция пошла в наши школы. Заменить чипсы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень разумное предложение. Надо его реализовать. Нужно везти в школы. С первого сентября, пусть грызут дети.

Основная специализация предприятия – выращивание, доработка и хранение картофеля. Несмотря на всего пятилетнюю историю, фермерское хозяйство одним из первых в республике стало внедрять передовые технологии взращивания корнеплода. Результат не заставил себя долго ждать: площади под второй хлеб достигли 700 гектаров. Кстати, первопроходцами аграрии стали и в том, что начали мыть и фасовать выращенный картофель в пакеты. Удобней для покупателя и не придумаешь.

Трудно представить, еще три года назад на месте современного сельскохозяйственного комплекса было чистое поле. Сейчас здесь не только перерабатывающие цеха, но и уникальное овощехранилище. Причем, эта база – от идеи до реализации – была создана руками сотрудников хозяйства. Благодаря хозяйственному и рационализаторскому подходу удалось значительно удешевить и в разы сократить сроки окупаемости производственных объектов. При этом, все оборудование – по последнему слову техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделали прибор. Не то, что в былые времена ножом. Вы же не каждую картошку дорабатываете?

А это цех вакуумной упаковки овощей. Один из самых мощных в республике.

Очищает и пакует до двух тонн продукта в час. Даже при таких объемах оборудование «не простаивает». Загруженность обеспечивают не только отечественные, но и зарубежные покупатели. Белорусскую «бульбу» с удовольствием приобретают, например, и в соседней России.

Тамара Михаленко, заместитель директора по производству фермерского хозяйства «Цнянские экопродукты»:

В чистом виде, в очищенном продукция поступает на собственное производство кулинарии, переработку в ресторанные сети. Это достаточно удобно, экономит трудовые ресурсы наших покупателей, затраты по времени. Это удобно транспортируется, удобно применяется в дальнейшем.

На примере успешного хозяйства говорили о развитии отрасли в целом. За последние несколько лет фермерский сектор значительно прирос. Более того, сейчас он – один из самых динамично развивающихся в аграрной экономике. Об этом говорят и цифры. Сегодня в Беларуси зарегистрировано больше трех тысяч фермерских предприятий. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул – залог «крепкого хозяйства» – дисциплина и грамотный руководитель.

Причем, лучший университет – практика рядом с опытным хозяйственником.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Великое дело, когда я – молодой человек – пришёл на работу и иду к опытному. В плане распределения, манёвра. Они у тебя побыли год – это готовый руководитель, который уже понюхал сельское хозяйство. Иного не дано. А, если руководитель – сильный, 7 человек, ты их обучаешь полгода-год. Главное, чтоб стиль он уловил твой – совсем другое дело. Это не год – весной посеять и осенью убрать, в сентябре он уже пошёл готовый практик.

Государство и дальше готово оказывать фермерам всестороннюю поддержку. С 2011 года объем финансирования таких хозяйств, включая бюджетные средства, льготные кредиты, оценивается более чем в 730 миллиардов неденоминированных рублей. Александр Лукашенко – сам выходец из села, поэтому отмечает: главная ставка – на людей, что называется «с горящими глазами», которые готовы вкладывать не только деньги, но и с душой подходить к сельскому труду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководитель есть – есть хозяйство. Нет руководителя – никогда не было и не будет хозяйства. Я вот вижу: он у тебя как инвестор. Надо тебе хранилище – это его забота. Твоя забота – производство, чтобы у тебя продукция была. Прекрасно!

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

Если бы таких 100 человек на нашу республику.

Александр Лукашенко:

А ты думаешь, их нет? Они есть! Я ему недавно говорил об этом: дайте мне сотню революционеров, и мы перевернём Беларусь. Но их же надо вот так вот подталкивать. Есть нормальные люди, им надо отдавать.

Нашим людям землю отдавать, пусть работают.

Президенту доложили о реализации инвестпроекта по расширению сельхозпроизводства и инвестированию в развитие ОАО "Косино". Год назад, с согласия главы государства, акции убыточного предприятия фермерское хозяйство взяло, что называется, на поруки. Был заключен инвестиционный договор. За двенадцать месяцев погасили долги, обновили парк техники и теперь строят амбициозные планы.

Иван Магер, директор ОАО «Косино»:

На что мы нацелены – это в ближайшие 3 года вывести это хозяйство в одно из лучших в Минской области. А, может, по экономическим показателям – и в республике. Что для этого делается, в первую очередь, для технологии, диктатуры технологии, по производству зерновых культур, рапса, картофеля, овощей, продукции животноводства: мяса, молока. Мы эти вопросы подпитываем новейшей техникой, технологией

Александр Лукашенко отметил – все договоренности успешно выполняются, хозяйство устойчиво работает, развивается, создает новые рабочие места. Словом, положительный пример есть. И в перспективе на основе таких предприятий возможно создание и нечто большего

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если готов повторить то, что есть, с какими-то особенностями в других хозяйствах, скажи. Это уже следующий наш этап. Нерентабельные хозяйства на этом этапе мы передаём своим людям. А следующий шаг – их может быть меньше, мультипликация вниз. Он создаёт холдинг. И не надо этого бояться. Он может взять 3-4, даже 5 хозяйств в разных областях – Минской, Витебской – если у него есть желание и деньги. Ну, и главное, – руководитель. Чтобы были такие руководители, которые знают и прошлое, и настоящее.