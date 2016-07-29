В составе участковых избиркомов 70% – женщины

Новости Беларуси. На одно депутатское кресло в Палате Представителей претендуют более двух кандидатов. Предварительные цифры предвыборной гонки озвучила 29 июля глава ЦИК Лидия Ермошина.

В комиссии поступили документы от 263 потенциальных кандидатов. Однако, в Центризбиркоме не исключают: число кандидатов может увеличиться. Еще есть время собрать нужное количество подписей.

Проверять документы и регистрировать кандидатов в депутаты будут до 1 августа включительно.

Озвучила Лидия Ермошина и итоговые цифры по участковым комиссиям. Их было сформировано почти 6 тысяч по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Хочу поблагодарить глав местных администраций, районных администраций в городах с районным делением, а также председателей рай- и горисполкомов, где образовывались участковые комиссии, потому что заседать девять часов по вопросу образования только участковых комиссий, конечно, – это отрыв от основных обязанностей для решения данного вопроса в соответствии с рекомендациями Центральной комиссии и с рекомендациями, прежде всего, наших западных наблюдателей от ОБСЕ.

В составе участковых комиссий оказалось более 65 тысяч человек. Это представители политических партий, общественных объединений и трудовых коллективов.

Примечательно, что 70% из них – женщины.

При этом утверждали претендентов, опираясь исключительно на личностные характеристики.

Павел Скалабан, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета:

Вопросы включения в состав участковых избирательных комиссий рассматривались гласно, открыто и персонально по каждой кандидатуре. Во главу угла ставились личностные и деловые качества человека. Что касается политических партий, то из 15 зарегистрированных в Беларуси, 10 выдвигали своих претендентов для участия в работе участковых избирательных комиссий. Все 10 политических партий имеют своих представителей в участковых избирательных комиссиях города Минска.

Следить за парламентской кампанией в Беларуси будут 193 международных наблюдателя. Среди них миссия БДИПЧ ОБСЕ, наблюдатели от СНГ, ПАСЕ.

Основной день выборов в Палату Представителей назначен на 11 сентября.