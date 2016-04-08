Президент Беларуси поручил доработать методы борьбы с наркотраффиком

Новости Беларуси. Ужесточение наказания позволило существенно улучшить эффективность борьбы с наркотиками. 8 апреля об этом шла речь на совещании у Президента. На нём анализировали, какой результат получен после принятия Декрета №6. В документе прописаны жесткие меры борьбы в отношении лиц, занимающихся изготовлением, хранением и продажей наркотиков. Как следствие этого - в прошлом году число таких преступлений снизилось. Александр Лукашенко поручил не только продолжать начатое, но и доработать методы борьбы с наркотраффиком.

Выбивать дурь из производителей и распространителей наркотиков белорусской милиции помог Декрет № 6. В народе его прозвали антинаркотическим.

За два года действия документа обстановка заметно улучшилась. Впервые за трехлетний период преступления, связанные с одурманивающими веществами, уменьшились. Хождение психотропов упало более чем наполовину. К медикам стали реже на 20% попадать пациенты с передозировкой. И смертей от нее стало меньше на треть.

В этом году положительная динамика сохраняется. Требование главы государства - не останавливаться на достигнутом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли соответствующий декрет. И тогда было мое требование, чтобы мы обсужденным за наркопреступления создали невыносимые условия пребывания в исправительно-трудовых колониях. И я пообещал, что спустя некоторое время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на совещании в плане контроля. Вот предыстория сегодняшнего совещания. Тем не менее, должен сказать, что ситуация с наркопреступлениями, незаконным оборотом наркотиков в нашей стране настораживает. Я не буду говорить о том, что это беда не только для конкретных людей, конкретной семьи. Это беда для нашего общества. За два года от передозировок умерло 80 человек, и, к сожалению, умирают люди не просто трудоспособного возраста, а молодежь. Особенно так называемых спайсов.

Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению наркотиков, действительно, позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления зелья, в частности семян мака, поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться абсолютно не время, рано еще. Наше государство не изолировано от остального мира, и наркоугроза остается.

Сейчас за сбыт психотропов можно сесть за решетку на 20 лет. Причем ответственность наступает уже с 14-летнего возраста. Осужденных за дурь ждет жесткий режим. Исправительная колония №13 — единственная колония особого режима в Беларуси. Здесь сидят особо опасные рецидивисты, осужденные на пожизненный срок, а также за наркотики.

В колонии заключенные работают. Занимаются метало- и деревообработкой, шьют, разделывают отходы металла. Средняя зарплата зека - 370 тыс в месяц.

Сергей Дорошко, Начальник Департамента исполнения наказаний Министерства Внутренних дел Республики Беларусь:

Если вы заметили, то подходы несколько разнятся. Почему? Даже последний закон об амнистии, который мы исполняли в 2015 году, как правило, этой категории осужденных мы отказываем. То есть подходы совершенно разные к тем, кто потребляет, и тем, кто распространяет.

Изменение законодательства, регламентирующего интернет-сферу, создание в системе органов внутренних дел спецподразделений интернет-разведки позволили максимально быстро блокировать основные ресурсы, через которые распространялись наркотики. За прошлый год пресечена работа 99 сетевых магазинов, торгующих одурманивающими веществами. Около полтысячи электронных кошельков заблокировано в течение года. Через них прошло 1 млн. 300 тыс. долларов.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Все условия созданы, надо просто выполнять те задачи, которые определены Директивой № 6, те задачи, которые были поставлены главой государства, в том числе и по условиям содержания осужденных за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Преступный мир должен понимать, что за то, что связано с распространением наркотиков, с этим зельем, подход будет жесткий. Как здесь, так и там, в местах лишения свободы.

Введение уголовной ответственности за наркотики в почтовых отправлениях тоже сыграло свою роль. В бандеролях и посылках шлют не только семена конопли, но даже кактусы и грибницы со спорами галлюциногенных грибов.

Естественно, попытки создавать нарколаборатории в Беларуси не прекращаются. Но есть обнадеживающие цифры. Если в 12-м году закрыли 12 таких. То в 15-м почти вдвое меньше — 7. И это не милиция работает хуже, а наркофабрик уменьшается. За нарколабораторию срок лишения свободы повысилидо 20 лет. После Декрета №6 и семян мака стало меньше ввозить в страну. Было в среднем 800 тонн. Стало - 245 тон.

Основное направление поступления наркотиков в Беларусь — российское. Оттуда везут гашиш, марихуану, амфетамин. И много чего другого. Главное, чтобы подешевле. Так наркоторговцы больше «подсаживают» клиентов. В 2015-м выявлено в Беларуси выявлено 39 каналов зарубежных поставок наркотиков.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Просто один маленький пример. Вот, допустим, Россия сейчас ввела перечень запрещенных товаров и перечень стран, из которых запрещается поступление товаров. Различных. Пошли фрукты те же самые из Марокко. А Марокко – страна, один из лидеров по производству наркотиков. Понятно, что транзитом, через нас в том числе, вместе с этими товарами идут наркотики. Вот такие новшества проявляются. Тут надо работать и четко следить за всей ситуацией. Такие задачи тоже сегодня поставлены были.

Есть и прогноз дальнейшего развития наркоситуации в Беларуси. Республика транзитная, поэтому всегда будет на особом счету у наркодилеров. Наибольшие опасения вызывают направления из России, Китая, Украины, Молдовы, Турции, Марокко и некоторых стран Евросоюза. Оттуда в плане наркотиков идут потенциальные риски.

Ужесточение антинаркотического законодательства — это еще и профилактика. Человек, зная о жестком наказании, лишний раз задумается — стоит ли искать из-за минутного кайфа, или денег, огромным сроком жизни, который может пройти за решеткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.