Владимир Макей: Союзное государство уже многое принесло и еще больше принесет рядовым гражданам

Новости Беларуси. Союзное государство уже многое принесло и еще больше принесет рядовым гражданам. Об этом в Москве заявил глава МИД нашей страны Владимир Макей. 8 апреля здесь состоялось заседание Совета Министров иностранных дел СНГ. В центре внимания руководителей внешнеполитических ведомств — ключевые вопросы сотрудничества в рамках Содружества.

Как было отмечено, СНГ необходимо сохранить не только как площадку для дискуссий, но и как структуру для выработки важных решений. В то же время особенно значимым для Беларуси является интеграция в рамках Союзного государства. Уже не раз заявлялось, что наша страна готова развивать отношения с другими государствами, Евросоюзом, но не за счет и не в ущерб России. Сегодня между двумя партнерами нет никаких трений и осуществляется самая тесная координация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Нас тесно связывают экономические отношения. Между нашими странами заключено порядка 250 межгосударственных, межправительственных, межрегиональных отношений. На этом этапе Союзное государство принесло очень многое не только для экономик наших государств, но и для рядовых граждан наших государств. Я убежден, и в перспективе принесет еще больше. Более того, именно Союзное государство, я бы сказал, вдохновило на создание Евразийского экономического союза.

В рамках заседания руководители внешнеполитических ведомств обсудили также ситуацию в Нагорном Карабахе. И приняли совместное заявление.