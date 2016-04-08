Александр Лукашенко: Ситуацию с оборотом наркотиков удалось переломить, но успокаиваться рано

Новости Беларуси. В Беларуси наказание для наркоторговцев останется жестким. 8 апреля ситуацию с незаконным оборотом наркотиков рассмотрели на уровне Главы государства.

За время существования Декрета № 6 обстановка в этой сфере существенно улучшилась. Впервые за три последних года доля преступлений, связанных с наркотиками, снизилась. Сократился и удельный весь потребляемых синтетических психотропов. На четверть сократилось число людей, попадающих к медикам с передозировкой.

Подобная ситуация сохраняется в 2016 году. Требование главы государства – не останавливаться на достигнутом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли соответствующий декрет. И тогда было мое требование, чтобы мы обсужденным за наркопреступления создали невыносимые условия пребывания в исправительно-трудовых колониях. И я пообещал, что спустя некоторое время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на совещании в плане контроля. Вот предыстория сегодняшнего совещания. Тем не менее, должен сказать, что ситуация с наркопреступлениями, незаконным оборотом наркотиков в нашей стране настораживает. Я не буду говорить о том, что это беда не только для конкретных людей, конкретной семьи. Это беда для нашего общества. За два года от передозировок умерло 80 человек, и, к сожалению, умирают люди не просто трудоспособного возраста, а молодежь. Особенно так называемых спайсов.

В нашей стране как никакой другой стране создана четкая система, определяющая не только головное ведомство, но и полномочия всех ответственных, государственных органов и иных организаций на данном направлении. Настойчивость и системные решения в сфере противодействия распространению наркотиков, действительно, позволили переломить ситуацию на наиболее угрожающих направлениях. Это выбило у наркодельцов почву из-под ног в вопросах изготовления зелья, в частности семян мака, поставлен заслон распространению спайсов, что спасло не одну молодую жизнь. Но, как я уже сказал, успокаиваться абсолютно не время, рано еще. Наше государство не изолировано от остального мира и наркоугроза остается. Настало время проанализировать ситуацию и ответить на один вопрос, а, может, и несколько: какие дополнительные нужны решения в связи с этой острой проблемой. При этом хочу заметить, что мы всегда гордимся тем, что наша страна транзитная, и мы должны и получаем определенные выгоды от геополитического положения нашей Беларуси. Но в то же время есть и огромный негатив, и, к сожалению, он увеличивается, особенно в связи с событиями в Украине. Я не буду скрывать: больше всего наркотиков в Беларусь поступает с территории Российской Федерации. Притом в разы больше, чем из соседних государств. Мы это не просто фиксируем, мы изымаем соответствующие зелья у наркоманов и четко понимаем откуда все это. Но это мы можем пожаловаться самим себе, общество проинформировать и так далее, но бороться с этим злом приходится нам, в том числе и на восточном направлении.

Вместе с тем Беларусь, как транзитное государство, должна быть готова противостоять наркоугрозам из вне. Изменение законодательства, регламентирующего Интернет-сферу, создание в системе органов внутренних дел спецподразделений Интернет-разведки позволили максимально быстро блокировать основные ресурсы, через которые распространялись наркотики.

За 2015 год пресечена работа 99 сетевых магазинов, ограничен доступ к 18 сайтам, содержащим материалы по незаконному обороту наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Все условия созданы, надо просто выполнять те задачи, которые определены Директивой № 6, те задачи, которые были поставлены главой государства, в том числе и по условиям содержания осужденных за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Преступный мир должен понимать, что за то, что связано с распространением наркотиков, с этим зельем, подход будет жесткий. Как здесь, так и там, в местах лишения свободы.