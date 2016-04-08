Заседание Совета Министров иностранных дел СНГ: Понижать статус Содружества нельзя ни при каких обстоятельствах

Новости Беларуси. Понижать статус СНГ нельзя ни при каких обстоятельствах. Оно было и остается значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением. Ключевые вопросы сотрудничества в рамках Содружества обсуждали 8 апреля в Москве на заседании Совета Министров иностранных дел СНГ. Участие в нем принимает глава МИД нашей страны Владимир Макей.

Всего в повестке дня 13 пунктов. Среди них – противодействие новым вызовам и угрозам, расширение интеграционных связей в сфере обороны, а также сотрудничество между правоохранительными органами.

Руководители внешнеполитических ведомств уже договорились в год 25-летия СНГ принять дополнительные шаги по повышению эффективности Содружества. Главам государств они будут представлены осенью на саммите в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.