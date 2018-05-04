Прямой эфир

Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР

04 мая 2018 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Михаил Мясникович отметил, что в июне 2018 года Китайскую Народную Республику посетит Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем

Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР-1

Планируется, что Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в Беларуси очень дорожим нашими открытыми дружескими отношениями с Китайской Народной Республикой. Развитие сотрудничества с Китаем – это ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь.

# Беларусь-Китай # Михаил Мясникович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем
04 мая 2018 13:55

До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая
04 мая 2018 11:49

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике
04 мая 2018 11:31

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике