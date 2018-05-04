Президент Беларуси планирует в июне посетить КНР

Новости Беларуси. Михаил Мясникович отметил, что в июне 2018 года Китайскую Народную Республику посетит Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем
Новости Беларуси. Михаил Мясникович отметил, что в июне 2018 года Китайскую Народную Республику посетит Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До 30 дней могут сократить безвизовый режим между Беларусью и Китаем
Планируется, что Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы в Беларуси очень дорожим нашими открытыми дружескими отношениями с Китайской Народной Республикой. Развитие сотрудничества с Китаем – это ключевой приоритет внешней политики Республики Беларусь.