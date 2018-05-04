Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 4 мая, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время пресс-конференции для представителей китайских медиа.

Документ может быть подписан уже до конца 2018 года. Речь идет о сроке пребывания до 30 дней. Для этого у стран есть хорошая база.

Сегодня наши туристы могут без специальных формальностей ездить на китайский остров Хайнань, безвизовая политика действует и с Гонконгом. Въездной документ также не нужен белорусам при поездке в КНР менее чем на пять дней, а также дипломатам и тургруппам.