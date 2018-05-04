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Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая

04 мая 2018 11:49
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Новости Беларуси. В 2017 году нашу страну посетили свыше 20 тысяч жителей Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого создается вся необходимая инфраструктура – от навигации на китайском языке до специальных памяток с полезной информацией для путешественника.

Сейчас специалисты двух стран ведут переговоры о создании отдельного предприятия, которое занималось бы развитием взаимного туризма. А связать еще ближе государства смог бы еще один прямой авиарейс. Отметим, 2018 объявлен годом туризма Беларуси в Китае.

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая-1

Андрей Молчан, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Мы постоянно проводим совместные двусторонние встречи на самых различных уровнях с представителями индустрии, с представителями туристических организаций.

Второй шаг – максимальное внедрение китайского языка в навигации по городам, областным центрам, туристическим объектам.

Упрощение безвизового режима и открытие новых авиарейсов. Беларусь готова принимать больше туристов из Китая-4

Чэнь Вэйвэй, советник и пресс-атташе Посольства Китая в Беларуси:
Упрощение именно безвизового режима, открытие новых авиарейсов. После этого надеемся получить еще больше и больше туристов в Беларуси и Китае.

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

# Беларусь-Китай # Андрей Молчан # Фотофакт

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