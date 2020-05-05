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Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»

05 мая 2020 19:24
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Новости Беларуси. Опытные образцы электротранспорта и другие инновационные разработки НАН Беларуси показали 5 мая Президенту. Александр Лукашенко посетил Республиканский полигон для испытаний мобильных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

После ознакомления с экспозицией Александр Лукашенко пообщался с журналистами.  

Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»-1

Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании:  
Александр Григорьевич, я хотел бы вернуться к вопросу парада. Может, вы раскроете пару задумок? Ведь идеологический, патриотический момент не только для нас, но и для тех союзников, которые воевали с нами в Великую Отечественную, Вторую мировую. Фурор же произвели американцы в прошлые годы, когда выступали у нас, китайцы, россияне. В этом году, как думаете, кто-то не испугается приехать и поучаствовать в нашем параде?  

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Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот, кто не испугается, не приедет, я думаю так (мы сейчас над этим работаем), не приедет, потому что надо сохранить лицо, потому что все же ввели карантин, комендантский час и так далее. И тут – бах – в Беларусь поехали. Поэтому нюанс есть.

Кому-то не в нос то, что мы проводим парад – ну как мы там к ним поедем? Хотя я над этим вопросом думал и сегодня утром. Знаете, может, где-то и говорил: правильно было бы собраться в Минске.  

Пандемия – это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, когда она закончится. Поэтому парад мы проведем, как бы не было сложно.  

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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