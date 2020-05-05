Президент Беларуси: «Пандемия – это большая политика уже сейчас. То ли ещё будет после того, когда она закончится»

Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании: Александр Григорьевич, я хотел бы вернуться к вопросу парада. Может, вы раскроете пару задумок? Ведь идеологический, патриотический момент не только для нас, но и для тех союзников, которые воевали с нами в Великую Отечественную, Вторую мировую. Фурор же произвели американцы в прошлые годы, когда выступали у нас, китайцы, россияне. В этом году, как думаете, кто-то не испугается приехать и поучаствовать в нашем параде?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот, кто не испугается, не приедет, я думаю так (мы сейчас над этим работаем), не приедет, потому что надо сохранить лицо, потому что все же ввели карантин, комендантский час и так далее. И тут – бах – в Беларусь поехали. Поэтому нюанс есть.

Кому-то не в нос то, что мы проводим парад – ну как мы там к ним поедем? Хотя я над этим вопросом думал и сегодня утром. Знаете, может, где-то и говорил: правильно было бы собраться в Минске.

Пандемия – это большая политика уже сейчас. А то ли еще будет после того, когда она закончится. Поэтому парад мы проведем, как бы не было сложно.