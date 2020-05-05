Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью», – говорится в послании.
Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом 2020 года в Минске. Президент пожелал председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китая – мира, согласия и благополучия.