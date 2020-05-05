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Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку в борьбе с коронавирусом

05 мая 2020 07:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку в борьбе с коронавирусом-1

«Полученные из дружественного Китая весьма востребованные медицинские препараты и средства защиты позволят нам более эффективно препятствовать распространению пандемии. Наши совместные усилия по преодолению временных трудностей в очередной раз подтвердили крепкую дружбу и особый характер белорусско-китайского партнерства, наполнили отношения между двумя странами особым доверием и солидарностью», – говорится в послании.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку в борьбе с коронавирусом-4

Александр Лукашенко выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином летом 2020 года в Минске. Президент пожелал председателю КНР крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Китая – мира, согласия и благополучия. 

# Коронавирус # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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