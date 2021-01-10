Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
На середину февраля намечено Всебелорусское народное собрание, будут внесены поправки в Конституцию. В чем они будут заключаться?
Александр Лукашенко:
Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены, а внесение их будет исключительно на референдуме.
Наиля Аскер-заде:
Когда может состояться референдум?
Александр Лукашенко:
Мы объявим на Всебелорусском народном собрании. Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть.
Наиля Аскер-заде:
А что принципиально нового будет в этой Конституции? Приоткройте завесу тайны.
Александр Лукашенко:
Нет, я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению, во-первых. Во-вторых, я обозначал некоторые: о перераспределении полномочий, о партийном строительстве. Это политические вопросы. В экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально ориентированное государство.
Наиля Аскер-заде:
То есть решение будет обязательно принимать именно народ на референдуме.
Александр Лукашенко:
Только народ. В Конституции записано, что об изменениях, о которых я сказал, ни парламент, ни Президент, никто их не может принять.