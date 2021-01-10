Президент Беларуси ответил российской журналистке на вопросы об изменениях в Конституцию и референдуме

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».

Наиля Аскер-заде:

На середину февраля намечено Всебелорусское народное собрание, будут внесены поправки в Конституцию. В чем они будут заключаться?

Александр Лукашенко:

Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены, а внесение их будет исключительно на референдуме.