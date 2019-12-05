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Президент Беларуси о переговорах с Россией: никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред

05 декабря 2019 08:41
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Новости Беларуси. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, сообщает БЕЛТА. 

Глава государства отметил, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств. 

«Скажу главное, Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», – подчеркнул глава государства. 

По информации БЕЛТА, Президент также добавил, что «никто никогда не подпишет документы, которые нам принесут вред». Белорусский лидер подчеркнул, что стороны не ведут диалог по политическим вопросам, например о создании единого парламента. 

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# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко

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