Александр Лукашенко: в Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган

В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 декабря в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов, об этом сообщает БЕЛТА.

«Сегодня важный и в то же время торжественный день в политической жизни нашей страны. Мы приветствуем во Дворце Независимости депутатов Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Подводим итоги и благодарим за работу уходящий состав депутатского корпуса», – подчеркнул глава государства.

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Он считает символичным, что проведенные парламентские выборы совпали со знаковым для страны годом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2019-м мы праздновали 25-летие Конституции – документа, который играет важнейшую роль в укреплении белорусской государственности.

Как уточняет БЕЛТА, парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом числе претендентов на депутатский мандат.

«Очередные парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе. Претендентов на депутатский мандат было даже больше, чем в прошлую кампанию», – сказал глава государства.

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