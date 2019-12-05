«Было очень много полезного и нужного сделано для нашей страны». Парламентарии шестого созыва о результатах своей работы

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости готовятся ко встрече Александра Лукашенко с парламентариями и сенаторами сразу двух созывов – уходящего и вновь избранного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты ожидают откровенный диалог – о прошлом и будущем Беларуси.

Виктория Ходосок, корреспондент: Во Дворце Независимости сегодня проходит встреча главы государства с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов. Всего собралось 306 человек. Ключевой темой встречи станет подведение итогов работы уходящего депутатского корпуса и, конечно, задачи для нового.

Олег Руммо, член Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва: Прошлый созыв, с моей точки зрения, был очень достойный, было очень много полезного и нужного сделано для нашей страны. Приходят новые люди. Эти люди идут с новыми мыслями, новыми идеями. Этих людей нужно соответствующим образом направить. Нужно передать те наработки, которые были сделаны за предыдущие годы для того, чтобы сохранить преемственность, для того, чтобы наша страна развивалась поступательно.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва:

Это традиционные встречи, правда, первый раз она проходит в такой торжественной обстановке. Я думаю, что нам не стыдно за работу шестого созыва, потому что те планы, которые мы ставили перед собой, выполнены полностью.

Мы передали полномочия и задел новому созыву. Думаю, что они точно так же будут работать на благо и процветание нашей страны.