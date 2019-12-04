За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу

Заключительное заседание прошло в Палате представителей. Срок их полномочий – пока самый короткий в истории Беларуси: 3 года вместо 4-х лет. 4 декабря же они рассмотрели два законопроекта.

Новости Беларуси. Семь сессий и 449 нормативных актов. Депутаты шестого созыва 4 декабря завершили свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из последних законопроектов, одобренных депутатами в первом чтении, касался третейских судов. Их деятельность в Беларуси отрегулируют. Документ предполагает, что организации будут обязаны предоставлять информацию о рассмотренных делах в экономические суды. На это у них будет месяц. В противном случае – третейский суд может быть ликвидирован.

Олег Слижевский о третейских судах в Беларуси: Порой вести речь о справедливости при разрешении споров не приходится

Депутаты также рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов». Он предусматривает корректировку сразу нескольких сводов законов. Она, прежде всего, касается ведения протокольных записей во время судебных заседаний.