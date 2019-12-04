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За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу

04 декабря 2019 21:32
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Новости Беларуси. Семь сессий и 449 нормативных актов. Депутаты шестого созыва 4 декабря завершили свою работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заключительное заседание прошло в Палате представителей. Срок их полномочий – пока самый короткий в истории Беларуси: 3 года вместо 4-х лет. 4 декабря же они рассмотрели два законопроекта.

О каких документах шла речь, знает Дмитрий Боярович. 

За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу-1

Один из последних законопроектов, одобренных депутатами в первом чтении, касался третейских судов. Их деятельность в Беларуси отрегулируют. Документ предполагает, что организации будут обязаны предоставлять информацию о рассмотренных делах в экономические суды. На это у них будет месяц. В противном случае – третейский суд может быть ликвидирован. 

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Депутаты также рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов». Он предусматривает корректировку сразу нескольких сводов законов. Она, прежде всего, касается ведения протокольных записей во время судебных заседаний.

За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу-4

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодняшнее заседание для депутатов шестого созыва стало заключительным. Таким образом, в Беларуси завершен очередной парламентский цикл. И уже 6 декабря в Овальном зале начнут работу вновь избранные депутаты.

За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу-7

Нынешний парламент досрочно покидает свои кресла. За 3 года депутаты рассмотрели 449 законопроектов. Большинство из них были инициированы правительством. Из важнейших – изменения в Трудовой, Жилищный, Банковский и Лесной кодексы. 

За 3 года рассмотрели 449 законопроектов. Депутаты шестого созыва завершили свою работу-10

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я рада, что в мою бытность депутатства был принят закон об авторских и смежных правах. Этот момент защиты интеллектуальной собственности широко освещается в мире. И думаю, что мы были на острие серьезных перемен. 

Подробнее – в видеоматериале

# Парламент Беларуси # Ирина Дорофеева # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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