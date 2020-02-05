Олег Гайдукевич: «До сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно»

Мы никогда не предавали свою внешнюю политику. Мы всегда проводили её последовательно и очень честно по отношению ко всем своим партнёрам. Надо напомнить о том, что до сих пор в отношении Беларуси действуют санкции США – незаконные абсолютно, которые никаких оснований не имеют. Да, они чисто символические, может быть.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь: Безусловно, это важный визит. И надо напомнить то, как складывались эти отношения с Соединёнными Штатами Америки у Беларуси – достаточно непросто. При этом, не по нашей вине.

Олег Гайдукевич:

Да, но чем важен этот визит, в принципе? Тем, что диалог – это всегда очень важно. Мы прекрасно знаем, что зачастую, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, судят о Беларуси из публикаций в Интернете, из каких-то слухов, рассказов, в том числе, и наших недоброжелателей. И Президент Беларуси подчеркнул: во-первых, вы увидите всё сами, во-вторых, из первых уст, от Президента Беларуси услышите ту ситуацию, как мы её видим. Во-вторых, на мой взгляд, растёт роль Беларуси, вообще, не только в регионе, а в мире, как страны, которая доказала, что в состоянии проводить самостоятельную внешнюю политику, во-вторых, играет всё большую роль в регионе, как донор безопасности. Мы это всегда подчёркиваем, и это видят.

И третий момент, на мой взгляд, этого визита, что у нас есть конкретная дорожная прагматичная карта в интересах Беларуси, как выстраивать отношения с США. Первый шаг, о котором мы говорим, – это возвращение дипломатических отношений на тот уровень, который должен быть между любыми странами, и особенно – с Беларусью. Мы видим заинтересованность в этом, в том числе Соединенных Штатов.

Но я один момент хочу отметить: в том числе и критика, которая иногда абсолютно несправедливо звучит в Интернете в отношении этого визита. Беларусь, с кем бы она ни выстраивала отношения, выстраивала и будет их выстраивать, исключительно исходя из своих национальных интересов. И, на мой взгляд, эта фраза ключевая, в том числе и в отношении этого важного визита госсекретаря. Но при этом мы должны понимать, что отношения строиться просто не будут. Мы не отступим от своих принципов, которые у нас есть, мы никогда не позволим, чтобы судьбу нашей страны решали где-то за рубежом. Люди только будут решать!