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Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны

05 февраля 2020 15:31
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Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Ни один наш контакт, в том числе с США, никоим образом не нарушает союзные договорённости»

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь: 
При всём этом диалоге, при всей позитивной повестке, мы не должны никогда в жизни допустить, чтобы, в том числе и из Соединённых Штатов Америки вмешивались когда-либо в политическую повестку нашей страны. А такие попытки когда-то были. И вот на этом мы тоже должны стоять.

То есть мы должны четко понимать: диалог диалогом, но наши интересы, наш суверенитет именно в этом вопросе – невмешательство со стороны любой страны, в принципе, это не только США касается, любой страны, должен быть незыблем.

Вот почему я говорю, что спокоен, что Президент ведёт диалог. Потому что он на этом стоит всё время, сколько он – Президент. Диалог – но без вмешательства. А мы знаем на примерах других стран, к чему приводит вмешательство любой страны в политическую повестку или в жизнь именно на политическом уровне.

Гайдукевич: При всём диалоге, мы не должны допустить, чтобы, в том числе, из США вмешивались в политическую повестку нашей страны -1

Также эксперты обсудили, как обеспечить демографический рост в Беларуси:

– «Путь наращивания и принятия в страну иммигрантов – это не белорусский путь»

– «Опыт, который существует в ряде стран, когда женщина имеет возможность на сокращённый рабочий день»

– «Мы сейчас вкладывали в третьего. Акцент уже стоит менять на стимулирование рождения второго ребёнка»

– «Там, где женщина не хочет рожать, значит, там её мало любят!»

Смотрите 5 февраля в 20.30 на СТВ.    

# Беларусь-США # Олег Гайдукевич

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