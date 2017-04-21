Президент Беларуси: «Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее»

Новости Беларуси. Страна продолжает придерживать курса многовекторной внешней политики.

Беларусь всегда будет плечом к плечу с Россией, при этом потепление ощущается в отношениях с ЕС и США.

Гордимся исключительным взаимопониманием с Китаем. Этот факт Александр Лукашенко особо отметит несколько раз. Главный принцип сотрудничества – уважение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прекратите нами понукать. Вы применили чрезмерную силу, мы же не идиоты, мы же видим, что происходит в Европейском Союзе.

Мы что водичкой поливали, газом травили людей, ещё что-то совершали в Беларуси? Да нет, а вы это делали.

И в это же время и те страны, которые травились слезоточивым газом демонстрантов, руководство этих стран как будто у себя этого не видит, начинает нас упрекать, что мы применили чрезмерные усилия по призыву тех, кто нарушает закон.

Вы должны понимать, что для меня и для всех сидящих здесь представителей органов власти и подавляющего большинства белорусского народа стабильность, безопасность нашего государства, независимость, суверенитет – это святое. И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства.

В послании не раз звучали слова – независимость и суверенность. И это не просто красивый речевой оборот, а главная ценность белорусского народа. Завершая речь Александр Лукашенко еще раз отметит, сегодня как никогда дорого спокойствие на нашей земле. Сила – в единстве и консолидации нации.

Александр Лукашенко:

Столетиями наш народ терзали, грабили, уничтожали, в лучшем случае – просто не замечали. Поэтому он всегда мечтал о свободе, чтобы ни на кого не оглядываясь, жить своим умом, облагораживать родную землю, чтобы развивать национальные традиции, культуры, мирно трудиться ради себя и своих детей на благо многострадальной родины.

И вот мечта сбылась. Мы живём в независимом государстве.

Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять её. Сегодня, когда мир сцепился в новой геополитической схватке, мы это понимаем с особой остротой. Не только понимаем, но уже ощущаем. Чтобы сохранить неприкосновенность и суверенитет молодого белорусского государства, нужно многое, но, в первую очередь, единство всех нас всего нашего белорусского народа.

Сразу после церемонии обращения, присутствующие отметят – Послание – прямое руководство к действию практически во всех сферах жизни общества.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

По поводу экономического развития, я думаю главная мысль в том, что надо работать так, чтобы быть приспособленным в мире. Это единственный рецепт, который сегодня можно дать.

Каждый человек на своём рабочем месте отвечает за то, насколько его предприятие будет успешным.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В обращении прозвучали все составляющие национальной безопасности. Это и экономическая безопасность, демографическая, социальная и военная, и научно-технологическая.

Главный посыл, который прозвучал сегодня, – всё зависит от нас.

Не остаются в стороне от обсуждения и простые белорусы.

Горожане:

Если Президент сказал, что будет тысяча зарплата, то это реально.

Уровень жизни у нас в Беларуси достаточно высокий. Большинство людей стремится работать.

Я за то, чтобы в школе была профориентация, чтобы они знали, куда идут и какую специальность они будут иметь в будущем

Авральных повышений цен нет, наоборот – скидки есть. Есть цены, которые повысились, но в среднем – нормально.

Любопытно, но текст выступления Президента – не юридический акт. Но по своей сути это программный документ, который и задает вектор развития страны на ближайшую перспективу. А вот выполнение, а значит и благосостояние общества в целом, зависит от каждого человека на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.