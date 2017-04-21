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  • Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»

Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»

21 апреля 2017 20:39
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Новости Беларуси. Для внутренней безопасности самое опасное явление – коррупция. Глава государства предостерегает чиновников от взяток и еще раз напоминает: в стране неукоснительное равенство всех перед законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основополагающие принципы в борьбе с коррупцией остаются как ранее неизменными.

Это равенство всех перед законом и неотвратимость ответственности вне зависимости от занимаемых должностей и былых заслуг.

Именно такими подходами руководствуются наши правоохранительные органы, вскрывающие факты коррупции и пресекающие различные коррупционные схемы. Так, уважаемые друзья, будет и впредь. От этой борьбы я никогда не отказывался и не откажусь, поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер.

# Александр Лукашенко # Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию

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