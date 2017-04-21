Новости Беларуси. Еще один акцент – на спортивные успехи нации. Хромает профессиональный спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самая высокая идеология сегодня – это спорт. Тысячи, миллионы смотрят за нашими спортсменами. Вы же все – и я, и вы – следите. Если белорусский спортсмен выступает, мы смотрим, мы болеем, мы за него переживаем.

Миллионы людей как нация объединены и смотрят на этого спортсмена.

Он выигрывает – совсем другое настроение у людей. В ближайшее время реформируем полностью федерации, Национальный олимпийский комитет перестраивается.