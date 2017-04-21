Глава государства о практической стороне высшего образования: «Со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку»

Новости Беларуси. Менять подходы к образованию подталкивает сама жизнь. Выбор профессии должен стать осмысленным, а образование и производство отныне будут работать в «одной связке».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я неоднократно подчеркивал: студентов последних курсов надо включать в процессы производства. И не только последних. Надо со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку и так далее.

Если он почувствует, что он не туда пришел, он уйдет с первого или со второго курса.

А так мы ему дадим образование, он придет через четыре-пять лет к станку или в поле и поймет, что не туда. А деньги мы затратили колоссальные!

В этом году диплом специалиста получат 80 тысяч выпускников ВУЗов.

И всех нужно обеспечить первым рабочим местом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Анисимова, студентка 1-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:

Я полностью согласна с тезисом Президента, что не работа должна искать человека, а человек должен искать работу. Так как я являюсь студенткой первого курса, мне уже очень интересно, где я могу проявить свои навыки, какие возможности вообще меня ждут, где я могу работать в дальнейшем.

Александр Бурда, студент 4-го курса Академии управления при Президент Республики Беларусь:

Что весьма отрадно, Президент очень тепло относится к молодежи Республики Беларусь, возлагает на нас определенные надежды, которые мы, безусловно, обязаны оправдать.