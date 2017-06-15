Президент Беларуси назвал важнейшие задачи ОДКБ на нынешнем этапе

«Ташкентский договор» – как еще называют эту организацию – выступает международным гарантом стабильной ситуации в регионе. Помимо военного сотрудничества на площадке ОДКБ страны-участницы совместно борются с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной торговлей людьми и активно работают в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. Как отметил белорусский лидер, для укрепления международного имиджа, необходимо решить вопросы по некоторым болевым точкам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если бы мы развязали настораживающие моменты и точки нестабильности на нашем пространстве, я их перечислил в начале, думаю, авторитет нашей организации значительно бы вырос. Мы – это была моя инициатива – хотели на время нашего председательства внести в повестку эти вопросы, но не рискнули, боясь слишком большого разброса мнений по этим вопросам. Поэтому хотелось бы, чтобы когда-то, может, в председательство России эти вопросы в повестку дня были поставлены. Очень хотелось, чтобы проблемы, которые у нас есть, мы решали сами, за столом, в Минске, в Москве, в Ереване, в других городах стран ОДКБ, чтобы не было влияний других государств, каких-то групп, столов круглых и так далее. Тем более, что мы можем решить эти проблемы. И в Карабахе, и в Приднестровье, и в Украине, и так далее. Это наши проблемы, мы их должны решать. Без иностранных политбюро и вмешательств.

Вся эта неделя проходит в Минске под знаком ОДКБ. В этом году у организации сразу два юбилея – и Беларусь на правах председательствующей страны подготовила ряд предложений по совершенствованию альянса шести.

15 июня национальные делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и секретариата ОДКБ приняли участие в торжественной церемонии на площади Победы.