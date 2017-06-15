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Сближение законодательств Беларуси и России обсуждают на сессии Парламентского собрания Союзного государства

15 июня 2017 08:02
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Новости Беларуси. В эти минуты в Минске проходит сессия Парламентского собрания Союзного государства. В центре внимания реализация совместных программ, приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития содружества двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная и миграционная политика, здравоохранение, образование и торгово-экономическое сотрудничество. Обсуждают эти вопросы не только депутаты, но и представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России. Речь идет прежде всего о сближении законодательств двух государств.

Сближение законодательств Беларуси и России обсуждают на сессии Парламентского собрания Союзного государства-1

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Мы отчитываемся и перед премьер-министрами, и перед президентами. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы подчеркнуть, что у нас установлен очень хороший, плодотворный, конструктивный контакт с законодателями. Я вам очень признателен за это. И хочу пожелать нам всем успеха на этой работе.

Уже известно, что следующее заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет в декабре в Брянске.

# Беларусь-Россия # Григорий Рапота

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