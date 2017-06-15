Сближение законодательств Беларуси и России обсуждают на сессии Парламентского собрания Союзного государства

Новости Беларуси. В эти минуты в Минске проходит сессия Парламентского собрания Союзного государства. В центре внимания реализация совместных программ, приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития содружества двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальная и миграционная политика, здравоохранение, образование и торгово-экономическое сотрудничество. Обсуждают эти вопросы не только депутаты, но и представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России. Речь идет прежде всего о сближении законодательств двух государств.